Mỹ chặn UAV của băng đảng ma túy Mexico xâm phạm không phận

Ngày 11/2, một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn các thiết bị bay không người lái của băng đảng ma túy Mexico xâm nhập không phận Mỹ.

Vụ việc xảy ra cùng ngày sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) bất ngờ thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Sân bay Quốc tế El Paso thuộc bang Texas, giáp Mexico, trong 10 ngày tới vì lý do an ninh.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, FAA đã cho mở lại không phận xung quanh khu vực sân bay này do ghi nhận "không có mối đe dọa nào đối với hoạt động hàng không thương mại."

Thành phố El Paso có dân số gần 700.000 người, là trung tâm thương mại xuyên biên giới kết nối Mỹ với thành phố Ciudad Juarez của Mexico. Việc dễ dàng tiếp cận thị trường Mỹ đang khiến thành phố Ciudad Juarez, cũng như các thành phố khác dọc biên giới hai nước, trở thành địa bàn gia tăng hoạt động của các băng đảng ma túy Mexico.

Các băng nhóm này luôn tìm cách kiểm soát khu vực nhằm bảo vệ các tuyến buôn bán, vận chuyển ma túy và người di cư hướng về phía Bắc, đồng thời kiểm soát dòng tiền mặt và vũ khí chảy ngược về phía Nam.

Sân bay Quốc tế El Paso được xem là "cửa ngõ" đến khu vực phía Tây Texas, phía Nam New Mexico và miền Bắc Mexico. Nhiều hãng hàng không lớn của Mỹ như Southwest Airlines, United Airlines, American Airlines và Delta Airlines đang khai thác các chuyến bay tại đây./.

Mỹ công bố chiến dịch chống các băng đảng ma túy tại khu vực Caribe Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Pete Hegseth thông báo chiến dịch “Ngọn giáo phương Nam” nhằm chống lại các băng đảng buôn bán ma túy sẽ do Bộ Tư lệnh phương Nam của quân đội Mỹ chỉ huy.