Cuba triển khai biện pháp kinh tế ứng phó với sự gia tăng cấm vận của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chính phủ Cuba đang triển khai các biện pháp kinh tế chiến lược, được thiết kế để bảo vệ các dịch vụ thiết yếu và sự ổn định quốc gia trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, trong bối cảnh Mỹ gia tăng lệnh cấm vận đối với đảo quốc này.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Tài chính và giá, ông Vladimir Regueiro khẳng định ngân sách nhà nước Cuba duy trì và khẳng định lại bản chất xã hội và nhân văn sâu sắc của mình, đảm bảo quyền tiếp cận phổ cập và miễn phí đối với các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế công cộng, an sinh xã hội và trợ giúp xã hội, ngay cả trong bối cảnh có những hạn chế kinh tế nghiêm trọng.

Theo ông, hỗ trợ ngân sách sẽ được dành cho các nhu cầu đặc biệt của một số nhóm dân cư nhất định, cũng như cho các chương trình phát triển văn hóa và thể thao, những lĩnh vực mà Cuba sẽ không từ bỏ bất chấp điều kiện kinh tế hiện tại.

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Juana Lilia Delgado đã phác thảo các hành động mà hệ thống ngân hàng đang thực hiện để duy trì hoạt động, với mục tiêu đảm bảo trật tự và hỗ trợ các hoạt động quan trọng nhất cho đời sống đất nước. Trong số các biện pháp tức thời này là điều chỉnh giờ mở cửa của các chi nhánh ngân hàng và thúc đẩy thanh toán kỹ thuật số.

Bà Delgado khẳng định các ngân hàng Cuba đã nỗ lực tăng cường tính tự chủ năng lượng bằng cách đầu tư vào hệ thống quang điện tại các chi nhánh chính, giúp giảm thiểu tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện kéo dài hiện nay. Quan chức này cho biết các dịch vụ như trả lương và lương hưu, cũng như tiếp cận thị trường ngoại hối, sẽ được duy trì, trong khi các giao dịch quốc tế nhập khẩu nhiên liệu, thuốc men và thực phẩm sẽ được ưu tiên.

Về phần mình, Bộ trưởng Truyền thông Mayra Arevich nhấn mạnh trong lĩnh vực viễn thông, kế hoạch tập trung vào việc đảm bảo các dịch vụ viễn thông, bưu chính và công nghệ thông tin, vốn rất quan trọng đối với người dân và nền kinh tế đất nước.

Ông Arevich báo cáo rằng khả năng tự cung tự cấp năng lượng của các nút mạng chính đã được tăng cường và việc sử dụng các mạng lưới thay thế sẽ được mở rộng, cho phép duy trì các dịch vụ ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế José Angel Portal cũng thông báo sẽ tập trung vào các dịch vụ y tế, tăng cường các chương trình Bác sỹ Gia đình và sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cải thiện việc chăm sóc cho các viện dưỡng lão, cùng với những nỗ lực giảm thời gian nằm viện bất cứ khi nào có thể.

Nhìn chung, chiến lược của Cuba trước cuộc khủng hoảng hiện nay nhằm mục đích duy trì hoạt động của đất nước và giảm thiểu tác động của các mối đe dọa bên ngoài đối với cuộc sống hàng ngày.

Tuần trước, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đã bảo vệ quyền của Cuba trong việc mua dầu để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng của đất nước, vốn trầm trọng hơn do sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký, nhằm áp thuế đối với các sản phẩm từ các quốc gia buôn bán nhiên liệu với đảo quốc này.

Washington đã duy trì lệnh cấm vận nghiêm ngặt đối với hòn đảo này trong hơn 6 thập kỷ qua và lệnh cấm vận đối với Cuba càng trở nên gay gắt hơn trong 2 nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Trump./.

