Goldman Sachs cảnh báo Phố Wall có thể đối diện làn sóng bán tháo mới

Theo Bloomberg ngày 9/2, thị trường tài chính Mỹ có thể sớm đối diện một đợt bán tháo mới ngay trong tuần này, khi Chỉ số Hoảng loạn nội bộ của Goldman Sachs phát tín hiệu rằng tâm lý nhà đầu tư đang tiến sát mức “cực điểm sợ hãi,” bất chấp đợt phục hồi mạnh vào cuối tuần trước.

Các nhà phân tích thuộc bộ phận giao dịch của Goldman Sachs cho biết tổng lượng bán ra đối với cổ phiếu Mỹ trong tuần này có thể lên đến 33 tỷ USD.

Giới đầu tư được cảnh báo cần “chuẩn bị tinh thần,” trong bối cảnh rủi ro biến động mạnh vẫn bao trùm thị trường. Nếu chỉ số S&P 500 giảm xuống dưới mốc 6.707 điểm, Goldman ước tính thêm khoảng 80 tỷ USD nữa có thể bị rút khỏi thị trường trong vòng một tháng kế tiếp.

Chỉ số Hoảng loạn của Goldman Sachs, tổng hợp nhiều yếu tố như độ biến động hàm ý một tháng của S&P 500 và chỉ số VIX, đã tăng vọt lên mức 9,22 trong tuần qua.

Đây là ngưỡng thường gắn liền với giai đoạn thị trường tiến gần trạng thái hoảng loạn tối đa, khi nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao để phòng ngừa rủi ro giảm giá thông qua thị trường quyền chọn.

Mức độ biến động cao như hiện nay thường kích hoạt các quỹ giao dịch theo xu hướng, thường được gọi là CTA, tiến hành bán ra theo cơ chế tự động.

Những quỹ này điều chỉnh vị thế dựa trên động lượng thị trường thay vì các yếu tố căn bản.

Goldman Sachs cho biết S&P 500 đã phá vỡ một số ngưỡng ngắn hạn kích hoạt bán kỹ thuật, và dự kiến các quỹ CTA sẽ tiếp tục là bên bán ròng trong những ngày tới, bất kể thị trường tăng hay giảm.

Một số nhà phân tích độc lập kêu gọi nhà đầu tư không nên phản ứng thái quá trước những biến động ngắn hạn. Theo họ, sự thay đổi lớn trong quan điểm thị trường thường diễn ra trong nhiều tháng hoặc nhiều quý, chứ không phải chỉ trong vài ngày.

Việc nhìn thị trường trong khung thời gian dài hơn được xem là cần thiết để tránh giao dịch quá mức trong giai đoạn nhiễu loạn.

Đợt tăng mạnh vào ngày 6/2 vừa qua, với S&P 500 tăng khoảng 2%, được nhiều giới phân tích xem chỉ là một cú hồi kỹ thuật mang tính giải tỏa áp lực, hơn là dấu hiệu cho thấy điều kiện thị trường căn bản đã thay đổi.

Đà phục hồi này phần lớn đến từ hoạt động bắt đáy và đóng vị thế bán khống sau một tuần sụt giảm mạnh, đặc biệt trong nhóm cổ phiếu công nghệ.

Dù đợt tăng điểm giúp thị trường lấy lại phần lớn mức giảm giữa tuần, các chỉ số chính vẫn chưa trở lại các đỉnh gần đây.

Áp lực bán trước đó xuất phát từ sự lao dốc của cổ phiếu công nghệ và làn sóng biến động lan rộng trên các tài sản rủi ro, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại kỳ vọng đối với trí tuệ nhân tạo và mức chi tiêu khổng lồ của các tập đoàn công nghệ lớn.

Trong khi đó, một số phân khúc khác của thị trường được ghi nhận vẫn giữ được sức mạnh tương đối, bao gồm cổ phiếu nước ngoài, cổ phiếu vốn hóa nhỏ tại Mỹ và chỉ số S&P 500 bình quân trọng số.

Trái lại, nhóm hàng hóa và tài sản gắn với tiền điện tử tiếp tục suy yếu khi khẩu vị rủi ro toàn cầu giảm sút, dù chính sách tiền tệ hiện hành vẫn được đánh giá là ổn định và nền kinh tế Mỹ được xem là đang ở trạng thái tương đối vững./.

