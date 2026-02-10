Thị trường chứng khoán chiều 2/10: Hàng loạt cổ phiếu trụ giảm sàn cuối phiên

Thị trường đảo chiều tiêu cực về cuối phiên khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sàn, số mã giảm áp đảo. Dù vậy, lực đỡ từ họ Vingroup cùng hoạt động mua ròng mạnh của khối ngoại giúp VN-Index chỉ giảm nhẹ.

Diễn biến giao dịch trở nên tiêu cực trong những phút cuối khi áp lực bán gia tăng mạnh, khiến nhiều cổ phiếu lớn quay đầu giảm sàn và sắc đỏ lan rộng trên toàn thị trường. Kết thúc phiên giao dịch có gần 430 mã giảm điểm, cao hơn nhiều so với khoảng 255 mã tăng, cho thấy bên bán chiếm ưu thế rõ rệt.

Chốt phiên 10/2, VN-Index giảm nhẹ 0,8 điểm xuống còn 1.754 điểm, trong khi HNX-Index giảm hơn 2 điểm, lùi về 253,7 điểm.

Nhóm dầu khí là tâm điểm giảm sâu khi hàng loạt cổ phiếu lớn như PLX, GAS, PLC, PVC cùng giảm sàn mạnh. Bên cạnh đó, các mã BSR, PVS, OIL, PVD, PVT… cũng lao dốc cận sàn, cho thấy diễn biến kém sắc rõ rệt của toàn ngành trong phiên này.

Áp lực bán không chỉ xuất hiện ở dầu khí mà còn lan sang nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như BID, DGW, GVR… khi các mã này cũng giảm sàn, khiến thị trường càng thêm u ám về cuối phiên. Phần lớn các nhóm ngành đều mang sắc đỏ; trong đó, nhóm dịch vụ viễn thông suy yếu khi VGI, FOX, CTR tiếp tục chìm sâu.

Với việc BID giảm sàn, nhóm ngân hàng cũng giao dịch kém tích cực khi EIB, VCB, STB, VIB cùng giảm đáng kể từ 1-2%. Nhóm tiêu dùng thiết yếu hòa chung xu hướng giảm của thị trường khi các mã đầu ngành như MSN, VNM, DBC giảm gần 2%, còn SAB, MCH, ANV… cũng không thoát khỏi đà giảm sâu.

Ở chiều ngược lại, bất động sản nổi bật với đà tăng của họ Vingroup, đặc biệt VIC tăng trần, trở thành lực đỡ quan trọng cho thị trường trong phiên hôm nay. Nếu không có sự chống đỡ từ nhóm cổ phiếu này, VN-Index có thể đã giảm sâu hơn, qua đó cho thấy vai trò lớn của các mã họ Vingroup trong cơ cấu chung của chỉ số.

Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng hơn 954 tỷ đồng trong phiên. Trong đó, MBB, VIC, MWG là những cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, trong khi VCB, BID, FPT, ACB… nằm ở chiều bán ròng.

Diễn biến giảm mạnh ở nhiều cổ phiếu trụ, đặc biệt trong nhóm dầu khí và ngân hàng, phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng trên thị trường dù chỉ số chung chỉ lùi nhẹ. Lực đỡ từ họ Vingroup cùng dòng tiền ngoại mua ròng giúp hạn chế đà giảm, song bức tranh tổng thể vẫn cho thấy xu hướng ngắn hạn đang chịu áp lực điều chỉnh./.

