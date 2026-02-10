Thế giới

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong được trở lại Kaesong sau một thập kỷ đóng cửa

Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc kêu gọi chính phủ tìm giải pháp cho phép thăm khu công nghiệp Kaesong nhằm kiểm tra tài sản, trong bối cảnh nhiều công ty đối mặt nguy cơ phá sản sau 10 năm đình trệ.

Toàn cảnh khu công nghiệp chung Kaesong ở Triều Tiên được nhìn từ đài quan sát tại khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên ở Paju. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 10/2, một hiệp hội các công ty Hàn Quốc từng hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong đã kêu gọi chính phủ tìm cách cho phép các chủ doanh nghiệp đến thăm khu phức hợp đã đóng cửa một thập kỷ này.

Trong một cuộc họp báo tại Seoul, khoảng 80 đại diện từ 38 công ty thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Khu công nghiệp Kaesong (CAGIC) bày tỏ hy vọng sẽ được vào lại Khu công nghiệp ở tỉnh biên giới Triều Tiên này, để kiểm tra tài sản kinh doanh của mình tại đây.

Chủ tịch CAGIC Cho Kyung Joo cho biết 10 năm sau khi Khu công nghiệp Kaesong đóng cửa, nhiều công ty từng hoạt động ở đó đang đối mặt với nguy cơ phá sản vì vậy các thành viên hiệp hội hy vọng có thể quay trở lại Kaesong.

Trong lời kêu gọi tới Triều Tiên, ông Cho Kyung Joo cho biết các công ty hoạt động tại khu phức hợp đã tiến hành kinh doanh một cách thiện chí dựa trên các thỏa thuận liên Triều và kêu gọi Bình Nhưỡng hợp tác trong việc cho phép các chủ doanh nghiệp đến thăm khu công nghiệp.

Chủ tịch CAGIC cũng kêu gọi Chính phủ Mỹ phê duyệt các chuyến thăm của các chủ doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan đến bảo vệ tài sản của họ ở Kaesong; nhấn mạnh các chuyến thăm này cần được xem xét không thuộc diện trừng phạt.

Được khởi công năm 2004 như một dự án trọng điểm tượng trưng cho sự hợp tác kinh tế và hòa giải liên Triều, khu phức hợp này từng sử dụng khoảng 55.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại 120 công ty Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ngày 10/2/2016, Chính quyền của cựu Tổng thống Park Geun Hye đã đóng cửa khu công nghiệp này nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân lần thứ tư và phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên./.

