Hàn Quốc triển khai các biện pháp giao thông đặc biệt dịp Tết Nguyên đán 2026

Hàn Quốc đang chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ lớn nhất trong năm. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân về quê và đi lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Chính phủ Hàn Quốc ngày 10/2 đã công bố các biện pháp giảm ùn tắc giao thông, tăng cường quản lý an toàn và nâng cao dịch vụ vận tải công cộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải chỉ định thời gian 6 ngày, bắt đầu từ ngày 13-18/2, là "Thời kỳ áp dụng các biện pháp giao thông đặc biệt."

Các đơn vị liên quan sẽ phối hợp để thực hiện các biện pháp điều tiết giao thông đặc biệt trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong thời gian này, dự kiến sẽ có 27,8 triệu lượt người đi lại trên toàn quốc.

Dự kiến, khoảng 31,4% dân số Hàn Quốc có kế hoạch di chuyển trong kỳ nghỉ lễ. Nếu so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, tổng số người đi lại dự kiến giảm 13,3%, nhưng do thời gian nghỉ ngắn hơn nên sẽ dẫn đến tình trạng số lượt di chuyển trung bình theo ngày vẫn cao hơn 9,3%.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải cho biết chủ yếu người dân về quê ăn Tết thường sử dụng phương tiện xe buýt, chiếm tới 86%.

Dự kiến, trong kỳ nghỉ lễ sẽ có 5,25 triệu lượt xe buýt vận hành trên các tuyến đường, tăng 14,1% so với năm 2025. Đặc biệt, trong ngày Mồng 1 Tết âm lịch (17/2), lưu lượng xe sẽ gia tăng đột biến do lượng người về quê, viếng mộ tổ tiên tăng mạnh. Lưu lượng giao thông hàng ngày dự kiến sẽ đạt 6,15 triệu xe, tăng 11% so với năm 2025.

Thời gian di chuyển giữa các thành phố lớn dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm vào sáng 15/2 và chiều 17/2. Nhiều khả năng thời gian di chuyển cũng sẽ tăng lên ở hầu hết các tuyến đường trên toàn quốc so với năm 2025.

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố miễn phí đường cao tốc trong 4 ngày, đồng thời bổ sung 11 khu vực dừng nghỉ để hỗ trợ người tham gia giao thông lái xe an toàn.

Để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại sân bay, các sảnh khởi hành quốc tế sẽ mở cửa sớm hơn 30 phút so với thường lệ. Nhà chức trách cũng sẽ thiết lập bãi đậu xe tạm thời và miễn phí đỗ xe cho các gia đình có đông con và hành khách khuyết tật đi trên các chuyến bay nội địa.

Tại các nhà ga T1, T2 cho phép làm thủ tục nhanh chóng bằng nhận diện khuôn mặt, loại bỏ yêu cầu sử dụng hộ chiếu hoặc thẻ lên máy bay.

Để đảm bảo an toàn giao thông, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tiến hành các đợt kiểm tra an toàn đặc biệt đối với các cơ sở hạ tầng giao thông, phương tiện và tàu thuyền để đảm bảo hoạt động thông suốt của đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy.

Hệ thống quản lý rủi ro tai nạn giao thông dựa trên trí tuệ nhân tạo (hiển thị thông báo cảnh báo trên màn hình điện tử đường bộ) và hệ thống phát hiện việc sử dụng dây an toàn cũng sẽ được tăng cường.

Cùng với đó, nhà chức trách cũng sẽ ứng dụng công nghệ, phân tích hình ảnh từ camera giám sát đường cao tốc bằng trí tuệ nhân tạo để tăng cường báo cáo vi phạm.

Trong tình huống tuyết rơi dày và băng giá, việc tuần tra đường bộ và phun thuốc khử băng ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng sẽ được tăng cường. Cơ quan chức năng cũng sẽ áp dụng giới hạn tốc độ để ngăn ngừa tai nạn trượt ngã, đồng thời ban hành cảnh báo sớm về băng đen thông qua hệ thống định vị.

Ông Jeong Chae Gyo, Giám đốc Ban Chính sách giao thông vận tải toàn diện thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải, cho biết do kỳ nghỉ Tết năm nay ngắn hơn năm ngoái nên dự kiến tình trạng ùn tắc sẽ xảy ra.

Vì vậy, người dân nên theo dõi thông tin trước khi khởi hành, chú ý điều kiện thời tiết, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi và tuân thủ luật giao thông./.

