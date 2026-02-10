Thủ tướng Nhật Bản có thêm quyền lực điều chỉnh chính sách sau chiến thắng bầu cử

Ngày 9/2, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố chiến thắng của liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) trong cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 đã tạo ra quyền lực công cho chính phủ thực hiện "những thay đổi chính sách quan trọng."

Phát biểu trong một cuộc họp báo diễn ra sau cuộc bầu cử, bà Takaichi nhấn mạnh cần hạn chế "chính sách thắt lưng buộc bụng quá mức" và thực hiện các chính sách tài khóa "có trách nhiệm nhưng quyết liệt."

Bà khẳng định phe cầm quyền do LDP của bà lãnh đạo sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác từ các đảng đối lập trong bối cảnh đảng này vẫn là thiểu số tại Thượng viện.

Thủ tướng Takaichi cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác để sửa đổi Hiến pháp Hòa bình của Nhật Bản, một mục tiêu lâu dài của LDP, vì việc giành được đa số 2/3 số ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử đã đưa phe cầm quyền đến gần hơn với quyền lực để khởi xướng quá trình sửa đổi Hiến pháp.

Các đề xuất sửa đổi Hiến pháp cần sự ủng hộ của ít nhất 2/3 số nhà lập pháp ở cả hai viện của Quốc hội để được đưa ra trưng cầu ý dân toàn quốc. Cuộc bầu cử Thượng viện tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2028.

LDP và JIP đang nhắm đến việc đưa một điều khoản khẩn cấp vào Hiến pháp, trao cho chính phủ nhiều quyền lực hơn trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn hoặc tấn công vũ trang. LDP cũng kêu gọi làm rõ vị thế pháp lý của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) để chấm dứt những tranh luận về việc lực lượng này là vi hiến.

Đối với cam kết tranh cử của LDP về việc tạm dừng thuế tiêu thụ 8% đối với thực phẩm trong 2 năm, Thủ tướng Takaichi cho biết dự kiến tại một hội nghị toàn quốc liên đảng, chính phủ của Thủ tướng Takaichi sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận về lịch trình và cách thức tạo nguồn tài chính nhằm đạt được kết luận tạm thời vào mùa Hè.

Với tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Takaichi duy trì ở mức cao kể từ khi bà nhậm chức vào tháng 10/2025, liên minh cầm quyền gồm LDP và JIP đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 với tổng cộng 352 ghế, vượt xa mục tiêu trước bầu cử là 233 ghế.

Đây là một thắng lợi mang tính lịch sử vì trước khi tiến hành bầu cử vào ngày 8/2, liên minh cầm quyền chỉ có đa số sít sao với sự ủng hộ của một số thành viên độc lập tại Hạ viện./.

Chiến thắng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi: Lá phiếu ủy nhiệm Chiến thắng của Thủ tướng Takaichi và đảng LDP là sự phản ánh lựa chọn mang tính cấu trúc của cử tri Nhật Bản: ưu tiên 1 chính quyền được xem là có năng lực điều hành và khả năng quản trị khủng hoảng.