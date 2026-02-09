Hàn Quốc: Khai trừ Huyện trưởng Jindo vì phát ngôn coi thường phụ nữ Việt Nam

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 9/2 tuyên bố đã khai trừ Huyện trưởng Jindo, ông Kim Hee Soo, vì phát ngôn coi thường phụ nữ Sri Lanka và Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp Hội đồng Tối cao Đảng DP ngày 9/2, ông Park Soo Hyun, phát ngôn viên cấp cao của đảng DP cho biết tất cả các thành viên Hội đồng Tối cao đã nhất trí với quyết định khai trừ ông Kim Hee Soo.

Dư luận Hàn Quốc đã chỉ trích những phát ngôn của ông Kim Hee Soo liên quan đến phụ nữ Sri Lanka và Việt Nam tại buổi tọa đàm chính thức của chính quyền để thảo luận về việc sáp nhập địa giới hành chính thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeonla diễn ra tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Haenam vào ngày 4/2.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chính quyền tỉnh Nam Jeonlla đã nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến chính phủ cũng như người dân Việt Nam.

Trong thông báo phát đi ngày 7 và 8/2, tỉnh Nam Jeonlla nêu rõ: "Chúng tôi chính thức xin lỗi Đại sứ quán Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, cũng như những người dân và phụ nữ Việt Nam đã phải chịu tổn thương sâu sắc bởi phát ngôn không phù hợp của Huyện trưởng Jindo."

Chính quyền tỉnh Nam Jeonlla đã cam kết sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn, bao gồm thúc đẩy các biện pháp tăng cường nhận thức về nhân quyền và nhạy cảm giới cho cán bộ công chức; mở rộng giáo dục về hiểu biết đa văn hóa trên toàn địa phương; nỗ lực chân thành để củng cố mối quan hệ với Việt Nam, một quốc gia đang vươn mình trở thành trung tâm của thế giới với tiềm năng tăng trưởng năng động.

Về phần mình, Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee Soo đã xin lỗi vì việc dùng từ không thích hợp khi đề cập đến vấn đề suy giảm dân số.

Ông Kim Hee Soo đưa ra lời xin lỗi và giải thích rằng phát biểu của ông chỉ nhằm mục đích nêu bật những vấn đề mang tính cấu trúc về tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng và sự suy giảm tỷ lệ kết hôn và sinh con tại khu vực nông thôn.

Ông thừa nhận rằng đã mắc sai lầm khi sử dụng ngôn từ, đồng thời đính chính rằng những phát ngôn của ông không nhằm mục đích hạ thấp hay coi thường bất kỳ quốc gia hoặc cá nhân cụ thể nào và xin lỗi bất cứ ai có thể bị xúc phạm bởi những phát ngôn này./.

