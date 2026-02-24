Nhật Bản phản đối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc

Ngày 24/2, Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Trung Quốc rút lại các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhằm vào hàng chục doanh nghiệp của nước này, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á tiếp tục xấu đi.

Phát biểu họp báo tại Tokyo, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kei Sato nhấn mạnh động thái của Trung Quốc là “hoàn toàn không thể chấp nhận được,” đồng thời ông bày tỏ lấy làm tiếc về điều này.

Phó Chánh Văn phòng Nội các cho biết Nhật Bản đang đánh giá các tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế và sẽ có những phản ứng cần thiết.

Đây là phản ứng của Tokyo sau thông báo cùng ngày của Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết áp đặt hạn chế xuất khẩu các mặt hàng "lưỡng dụng" (có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự) đối với 20 thực thể Nhật Bản, trong đó có các công ty con của tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi và cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản.

Ngoài ra, 20 tổ chức khác, trong đó có hãng xe Subaru, cũng bị đưa vào "danh sách theo dõi" dựa trên quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Bắc Kinh khẳng định đây là biện pháp chính đáng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu sẽ là đòn giáng mạnh vào các doanh nghiệp Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn trong chuỗi cung ứng với Trung Quốc.

Căng thẳng Trung Nhật khởi nguồn từ những tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào tháng 11 năm ngoái liên quan đến vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Kể từ đó, hàng loạt biện pháp trả đũa đã được đưa ra, bao gồm việc Trung Quốc cảnh báo công dân không nên du lịch tới Nhật Bản khiến lượng khách giảm hơn 60% trong tháng 1, đình chỉ nhập khẩu hải sản./.

Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản Nhật Bản đánh giá việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với thủy hải sản từ Nhật Bản là một bước tiến tích cực, mở ra cơ hội phục hồi xuất khẩu sau vụ Fukushima.