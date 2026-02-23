Kinh tế

Giá dầu giảm sau đe dọa tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu tại thị trường châu Á sụt giảm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 23/2, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.

Tính đến 23 giờ 15 phút giờ GMT (6 giờ 15 phút sáng 23/2 giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 45 xu Mỹ, tương đương 0,63%, xuống còn 71,31 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 50 xu Mỹ, tương đương 0,75%, xuống 65,98 USD/thùng.

Trước đó, hôm 21/2, ông Trump cho biết sẽ nâng mức thuế tạm thời đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia vào Mỹ từ 10% lên 15% - mức tối đa theo quy định pháp luật - sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chương trình thuế quan trước đó của ông.

Quyết định tăng thuế này đã làm lu mờ tác động từ rủi ro leo thang căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran, yếu tố từng đẩy giá dầu Brent và WTI tăng hơn 5% trong tuần trước./.

