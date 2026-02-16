Giá dầu thô biến động nhẹ trước thềm đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran

Giá dầu thô trong phiên 16/2 được giao dịch trong biên độ hẹp do giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước thềm các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang cân nhắc khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là OPEC+) sẽ tăng nguồn cung trở lại.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm nhẹ 3 xu xuống 67,72 USD/thùng vào lúc 14 giờ 27 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 3 xu xuống mức 62,86 USD/thùng. Không có mức giá chốt phiên chính thức cho dầu WTI trong ngày 16/2 do thị trường Mỹ nghỉ lễ.

Giới quan sát lưu ý rằng thanh khoản thị trường sẽ ở mức thấp trong đầu tuần, do các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) vẫn đang nghỉ Tết Nguyên đán.Tâm điểm thị trường hiện dồn về Geneva (Thụy Sĩ), nơi Mỹ và Iran dự kiến tổ chức vòng đàm phán thứ hai vào ngày 17/2.

Một nhà ngoại giao Iran cho biết nước này đang theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên, bao gồm các khoản đầu tư vào năng lượng, khai khoáng và mua sắm máy bay.

Tuy nhiên, các nhà phân tích thị trường nhận định rằng kỳ vọng đạt được thỏa thuận là không cao do cả hai bên dự kiến sẽ giữ vững các nguyên tắc đàm phán nền tảng.

Về phía nguồn cung, các nguồn tin cho hay OPEC+ đang nghiêng về phương án nối lại việc tăng sản lượng từ tháng 4/2026 sau ba tháng tạm dừng để đáp ứng nhu cầu cao điểm mùa Hè.

Giới phân tích dự báo trong ngắn hạn, các diễn biến địa chính trị và dữ liệu tồn kho sẽ tiếp tục là động lực chính gây ra biến động giá trên thị trường năng lượng./.

Giá dầu thế giới giảm khi căng thẳng Mỹ-Iran có dấu hiệu hạ nhiệt Theo giới phân tích, giá dầu trong ngắn hạn sẽ tiếp tục dao động phụ thuộc vào kết quả các cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ và Iran cũng như các động thái thực địa tại Trung Đông.