Các sản phẩm của Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được người tiêu dùng hai nước ưa chuộng

Trong thời đại tiêu dùng thông minh hiện nay, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao sẽ ngày càng thu hút người mua. Trong đó, sản phẩm hàng tiêu dùng công nghệ cao của Trung Quốc ngày càng đa dạng về chủng loại và mẫu mã cũng như giá cả hợp lý đã chinh phục được người dùng Việt Nam.

Ngược lại, nhiều sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam cũng đã có mặt trong các hệ thống phân phối, bán lẻ tại nhiều tỉnh, thành và được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân dịp Hội chợ Mùa Xuân 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc Nông Đức Lai cho biết trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới với những đổi mới và sáng tạo vượt bậc trong công nghệ.

Các sản phẩm hàng tiêu dùng công nghệ cao của Trung Quốc ngày càng đa dạng về chủng loại và mẫu mã, thu hút được sự quan tâm của người dùng ở nhiều quốc gia, từ nhóm sản phẩm tiêu dùng như các loại thiết bị điện tử thông minh, thiết bị gia dụng, nội thất thông minh, điện thoại thông minh, đồng hồ theo dõi sức khỏe, tai nghe, loa không dây, máy hút bụi, máy lọc không khí..., cho đến nhóm sản phẩm phục vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ như các loại robot, drone (thiết bị bay không người lái), xe điện, xe máy điện...

Ngoài ra, hệ thống giải pháp số, công nghệ thanh toán số cũng là những sản phẩm dịch vụ mang tính ưu thế nổi trội của Trung Quốc.

Cùng với sự phong phú về chủng loại, các sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc cũng rất đa dạng về tính năng và hợp lý về giá cả, phù hợp với khả năng tài chính và xu hướng của người tiêu dùng Việt Nam.

Vì vậy, hầu hết các sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc đều đang có mặt trên thị trường Việt Nam, điều này cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp Việt Nam từ hợp tác phân phối, lắp đặt, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác phát triển các ứng dụng, thu hút đầu tư sản xuất tại Việt Nam cũng như thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng trong hệ sinh thái.

Nhiều sản phẩm hàng hóa của Việt Nam đã được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVn)

Ở chiều ngược lại, theo ông Nông Đức Lai, rất nhiều sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam hiện cũng đang được người tiêu dùng của đất nước tỷ dân ưa chuộng.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc khẳng định những năm qua Việt Nam đã khai thác tốt thị trường Trung Quốc, hàng hóa không ngừng mở rộng quy mô, gia tăng về kim ngạch, cơ cấu hàng hóa chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, xu hướng chuyển dịch từ các mặt hàng thô, sơ chế sang các mặt hàng có hàm lượng chế biến với giá trị gia tăng cao ngày càng nhiều hơn; công tác khai thác thị trường đã mở rộng và đi sâu đến các địa phương ở trong nội địa, nhất là khu vực miền Bắc, miền Trung với nhiều tiềm năng.

Trong đó, rất nhiều sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam đã có mặt trong các hệ thống phân phối, bán lẻ tại nhiều tỉnh, thành và được người tiêu dùng Trung Quốc ở đây rất ưa chuộng, có thể kể đến nhóm sản phẩm nông, thủy sản và thực phẩm chế biến như các loại trái cây nhiệt đới, sầu riêng, thanh long, chuối, mít…; thủy hải sản như cá ba sa, tôm hùm, cua ghẹ, tôm chiên tẩm; các loại nông sản chế biến như hạt điều, cà phê, bánh đậu xanh, bánh phồng tôm và nhiều đồ ăn nhẹ khác.

Bên cạnh đó, nhiều loại dược, mỹ phẩm nhất là các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược như dầu gội, kem đánh răng, kem mát xa, dầu gió, nước hoa... cũng đang được người tiêu dùng tại nhiều địa phương, khu vực ưa thích bởi tính an toàn và hiệu quả.

Ông Nông Đức Lai khẳng định để nhận được sự tin tưởng, lựa chọn của người tiêu dùng sở tại, trước hết từ chính chất lượng của các sản phẩm cùng với hoạt động thúc đẩy quảng bá, khai thác thị trường của doanh nghiệp và công tác mở cửa thị trường, xúc tiến thương mại của các cơ quan liên quan.

Các hiệp định thương mại tự do cũng đã giúp hàng hóa giảm bớt những rào cản thương mại, thuế quan, tạo thuận lợi cho xuất khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn phát huy được những lợi thế là nước láng giềng của Trung Quốc như về thời gian, chi phí vận tải và thị trường rộng lớn.

Doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia các Hội chợ triển lãm tại Trung Quốc, nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại đất nước tỷ dân. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, theo ông Nông Đức Lai, hàng hóa Việt Nam cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức tại thị trường Trung Quốc, trước hết là các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với hàng hóa ngày càng được nâng cao, đặc biệt là đối với nhóm sản phẩm nông thủy sản, thực phẩm, điều này bắt buộc doanh nghiệp, nhà sản xuất phải thích ứng với các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm kiểm dịch, bao bì đóng gói, truy xuất nguồn gốc của nước nhập khẩu.

Thứ hai, công tác xây dựng và phát triển thương hiệu tại thị trường vẫn chưa được chú trọng, dẫn đến khả năng cạnh tranh bị hạn chế, thậm chí dễ bị thay thế bởi những sản phẩm tương tự. Thứ ba là khó khăn về phân phối và tiếp cận hệ thống bán lẻ, do những yêu cầu, điều kiện khắt khe của nhà phân phối, bán lẻ so với khả năng của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam còn phải cạnh tranh với sản phẩm của địa phương và hàng hóa các nước xuất khẩu khác có cơ cấu sản phẩm tương đồng.

Để hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn nữa thị trường Trung Quốc, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc Nông Đức Lai cho rằng trong thời gian tới, cơ quan Thương vụ sẽ cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tăng cường triển khai thực hiện nhiều hoạt động và giải pháp có hiệu quả.

Thứ nhất, về công tác xúc tiến thương mại, tăng cường thúc đẩy kết nối doanh nghiệp thông qua các chương trình xúc tiến thương mại chuyên ngành được tổ chức tại hai nước, tập trung vào các hội chợ, triển lãm nhập khẩu hàng hóa được Chính phủ Trung Quốc thúc đẩy, chú trọng các hội chợ chuyên ngành có khả năng quảng bá các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam, mở rộng không gian triển khai các chương trình xúc tiến thương mại ở các khu vực phía Bắc và phía Tây Trung Quốc, nơi mà sự tiếp cận của các doanh nghiệp Việt Nam còn gặp nhiều hạn chế.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá hàng hóa Việt Nam và kết nối, giao thương doanh nghiệp với các hệ thống phân phối, bán lẻ và các địa phương tiềm năng.

Thứ hai, về công tác nghiên cứu thông tin thị trường, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, ngành hàng, cung cấp thông tin cho các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong nước thông qua các kênh thông tin của Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để tăng cường sự hiểu biết sâu hơn cho địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam về thị trường Trung Quốc.

Từ đó, các doanh nghiệp, các địa phương của Việt Nam có thể nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phát triển thị trường, kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Thứ ba, chú trọng công tác xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp nhằm thu hút đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam, tăng cường thông tin đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc về các chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam, giới thiệu các khu công nghiệp có nhu cầu thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Ngược lại, khuyến khích đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam sang Trung Quốc thông qua các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin, hỗ trợ kết nối với các cơ quan chức năng, địa phương và các doanh nghiệp có uy tín tại Trung Quốc để triển khai hợp tác./.

