Đặc sản OCOP “lên ngôi” trong mùa quà Tết

Thay vì những giỏ quà ngoại nhập đắt đỏ, xu hướng Tết năm nay đang chứng kiến sự lên ngôi ngoạn mục của các đặc sản địa phương. Với sự đầu tư bài bản về chất lượng cùng cuộc “cách mạng” về bao bì, các sản phẩm OCOP ở Nghệ An không còn chỉ là “cây nhà lá vườn” đơn thuần, mà đã trở thành những món quà biếu sang trọng, tinh tế, hội tụ đầy đủ giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại.

Tại các hệ thống siêu thị lớn và các cửa hàng đặc sản, các bộ quà tặng OCOP từ 3 sao đến 5 sao đang chiếm lĩnh vị trí trung tâm. Các chủ thể OCOP giờ đây không còn xem bao bì là yếu tố phụ.

Nhiều đơn vị đã mạnh dạn đầu tư, thuê các đơn vị thiết kế chuyên nghiệp để định vị lại thương hiệu theo xu hướng tối giản nhưng sang trọng. Những hạt sen, hạt bánh cà, trà thảo dược hay lươn béo vàng - những đặc sản hồn cốt của xứ Nghệ - nay được đặt trong những hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, hũ thủy tinh cao cấp hoặc hộp giấy mỹ thuật in dập nổi hoa văn truyền thống.

Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là "mặc áo mới" mà còn thể hiện sự trân trọng đối với người nhận quà, nâng tầm giá trị nông sản Việt đứng vững trước làn sóng hàng ngoại nhập.

Tại Công ty Dược liệu Pù Mát, xã Con Cuông, anh Phan Xuân Diện – Giám đốc Công ty chia sẻ, phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, công ty đã ra mắt hộp quà tặng dược liệu Pù Mát gồm 15 dòng sản phẩm với thiết kế hộp gỗ bọc lụa vô cùng cầu kỳ, đẹp mắt.

Dù giá thành của bộ quà tặng này cao hơn khoảng 20% so với năm ngoái do chi phí đầu tư bao bì, nhưng sức hút lại vượt xa mong đợi. Theo anh Diện, các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan đã đặt hàng làm quà biếu đối tác, nhân viên từ tháng 11 âm lịch.

Cùng với nâng cao chất lượng đạt chuẩn, thay đổi hình thức bắt mắt, sản phẩm OCOP không còn là lựa chọn thay thế mà đã trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách hàng khó tính.

Tương tự, tại Công ty cổ phần Hadalifa, bộ quà tặng ngũ cốc, bánh hạt các loại cũng ghi nhận sự tăng trưởng đột phá. Chị Phan Thị Liên, Giám đốc công ty khẳng định, yếu tố thẩm mỹ hiện đóng vai trò quyết định để sản phẩm 4 sao có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quà biếu doanh nghiệp.

Bằng cách thiết kế các sản phẩm vào bao bì mới, màu sắc trang nhã, lượng đơn hàng của đơn vị này đã tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Trong bối cảnh kinh tế vẫn còn những biến động, quà Tết OCOP được đánh giá là giải pháp kinh tế hiệu quả với giá cả phù hợp nhiều đối tượng khách hàng

. Một điểm dễ nhận thấy trong mùa quà Tết năm nay, là sự thay đổi rõ rệt về mẫu mã, quy cách đóng gói của các sản phẩm OCOP. Nhiều sản phẩm thiết kế bao bì trang nhã, phù hợp làm quà biếu.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động chia nhỏ sản phẩm theo quy cách 200 gram, 300 gram hoặc 500 gram, vừa thuận tiện cho người sử dụng, vừa tạo sự hài hòa cho giỏ quà. Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh còn xây dựng nhiều mẫu hộp, giỏ quà theo từng phân khúc giá, kèm bảng kê chi tiết từng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận OCOP, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm phân khúc bình dân (từ 500.000 – 1.000.000 đồng) thường bao gồm các loại bánh mứt, hạt ngũ cốc, thực phẩm thiết yếu như gạo lứt, nước mắm truyền thống, phù hợp tặng người thân, bạn bè.

Với phân khúc cao cấp (1.200.000 – 4.000.000 đồng) gồm những sản phẩm quý hiếm như dược liệu, đông trùng hạ thảo, rượu đặc sản được đóng gói cầu kỳ dành cho đối tác, cấp trên.

Không chỉ có sản phẩm của riêng các chủ thể OCOP, các doanh nghiệp, Hợp tác xã còn thiết kế các bộ combo quà tặng được sắp xếp khoa học, có sự kết hợp hài hòa giữa "vị - sắc - hương" của các sản phẩm OCOP khác, kèm thiệp chúc mừng thiết kế riêng, tạo nên tổng thể hoàn mỹ của set quà.

Nghệ An hiện có hơn 700 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao. Sự "lên ngôi" của các sản phẩm này phản ánh sự chuyển dịch rõ nét thị hiếu tiêu dùng hướng về giá trị truyền thống nhưng đòi hỏi hình thức hiện đại và thân thiện với môi trường.

Để giữ vững thị phần và phát triển bền vững, các chủ thể OCOP vẫn đối mặt không ít thách thức, đặc biệt là việc duy trì chất lượng ổn định và năng lực cung ứng trong giai đoạn cao điểm.

Về phía cơ quan quản lý, tỉnh Nghệ An đang rà soát, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ cho giai đoạn 2026 - 2035.

Theo ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các chính sách thưởng và đặc biệt đẩy mạnh hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại để sản phẩm OCOP tiếp cận sâu hơn vào các kênh phân phối hiện đại và sàn thương mại điện tử.

“Hiện chúng tôi đang rà soát đánh giá lại Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 để tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với giai đoạn mới và chủ trương của trung ương giai đoạn 2026-2035 về chương trình phát triển OCOP. Trong đó có thể duy trì một số chính sách thưởng, đặc biệt sẽ đẩy mạnh việc hỗ trợ để quảng bá sản phẩm xúc tiến thương mại”, ông Lương cho biết./.

