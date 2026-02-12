Thu hồi giấy xác nhận thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty KK Petro

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-BCT ngày 11/2/2026 về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại KK Petro.

Theo Quyết định số 282/QĐ-BCT, Bộ Công Thương thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại KK Petro.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 544-TNPP/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp ngày 2/12/2022, có giá trị đến hết ngày 02/12/2027. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại KK Petro có trụ sở chính tại số 1B, đường 30, khu phố 2, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312985881 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 24/10/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 17, ngày 13/11/2024. Mã số thuế: 03129858881.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại KK Petro, các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Thu hồi giấy xác nhận của một doanh nghiệp phân phối xăng dầu Bộ Công Thương xem xét đề nghị của Công ty CP Thương mại và Vận tải Liên Kết tại Văn bản số 01/11/2025 ngày 24/11/2025 về việc xin thôi làm thương nhân phân phối và trả lại Giấy xác nhận đủ điều kiện.