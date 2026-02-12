Chuối, bưởi, lá dong tại miền Trung và Đông Nam Bộ hút hàng dịp cận Tết

Những ngày giáp Tết, không khí tại các vùng trồng nông sản miền Trung và Đông Nam Bộ trở nên nhộn nhịp, khẩn trương hơn bao giờ hết.

Sức mua tăng mạnh, giá cả ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể cho nông hộ và góp phần làm nên bức tranh mùa vụ rộn ràng trước thềm Năm mới.

Tại các vùng trồng chuối ở xã Suối Cát, Suối Hiệp (Khánh Hòa), từng buồng chuối xanh được cắt sớm, đóng gói đưa đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Ở Khánh Vĩnh, bưởi da xanh cũng vào vụ cao điểm. Các cơ sở thu mua tăng sản lượng, chuẩn bị hàng chục nghìn thùng bưởi phục vụ thị trường Tết trong và ngoài tỉnh.

Tại khu vực ngã ba Tân Xương, xã Suối Cát, chợ chuối Tết chỉ họp trong vài ngày từ 23 đến 26, 27 tháng Chạp nhưng lượng hàng tiêu thụ lên tới hàng trăm tấn. Người bán chính là các chủ vườn. Họ chở chuối từ rẫy xuống, bán cho các thương lái, vựa chuối. Thương lái đến xem hàng, trả giá và ghi ký hiệu trực tiếp lên cuống buồng. Giao dịch diễn ra nhanh chóng.

Theo các chủ vườn, chuối Tết được chăm sóc từ đầu năm. Khi cây trổ hoa, người trồng phải cắt bắp đúng thời điểm để dồn dinh dưỡng nuôi trái. Chuối đạt chuẩn phải có quả tròn, đều, cuống tươi, còn lớp phấn trắng đặc trưng. Buồng loại đẹp thường có từ 7 đến 10 nải. Giá bán dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/buồng tùy chất lượng. Mỗi nải có giá từ 60.000 đến 150.000 đồng.

Ông Năm Danh (xã Suối Hiệp) cho biết, năm nay mưa lũ làm giảm sản lượng do một phần diện tích bị ngập úng. Tuy nhiên, những diện tích trồng trên đồi cao vẫn bảo đảm chất lượng. “Chuối phải cắt lúc còn xanh để kịp vận chuyển đi xa. Đến mùng Một, mùng Hai Tết mới chín vàng đẹp," ông Danh chia sẻ.

Tại các vựa thu mua, công nhân làm việc liên tục. Buồng chuối được bọc nhiều lớp lá chuối xanh, sau đó phủ thêm bao bì bên ngoài để tránh trầy xước. Mỗi ngày, một số vựa thu mua từ 100 - 200 buồng, tập kết lên xe tải xuất đi các tỉnh như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Bình và một số tỉnh phía Bắc.

Theo thương lái, chuối Khánh Hòa được thị trường ưa chuộng nhờ mã đẹp và chất lượng ổn định. Khi chín, quả vàng đều, ít thâm vỏ, vị ngọt thanh. Nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh từ ngày 24 đến 26 tháng Chạp. Đây cũng là thời điểm quyết định giá cả. Không chỉ chuối, nhiều loại nông sản khác của Khánh Hòa cũng vào vụ Tết. Các nhà vườn trồng bưởi da xanh, xoài, thanh long tăng cường chăm sóc, đóng gói để đáp ứng đơn hàng. Hoạt động thu mua, vận chuyển diễn ra sôi động, tạo việc làm thời vụ cho lao động địa phương và tăng thu nhập cho người dân cuối năm.

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, từng buồng chuối xanh nối nhau rời vườn, theo xe đi khắp các tỉnh thành. Trên mâm ngũ quả ngày Xuân, nải chuối tròn đầy không chỉ mang ý nghĩa sum vầy mà còn gửi gắm công sức của người nông dân Khánh Hòa sau một năm lao động vất vả.

(Ảnh minh họa: Mạnh Minh/TTXVN)

Bên cạnh chuối, bưởi da xanh Khánh Hòa năm nay cũng sôi động không kém. Tại xã Khánh Vĩnh, cơ sở Ngân Nguyễn đang tất bật thu mua và đóng gói bưởi phục vụ Tết.

Bà Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu trái cây và nông sản Ngân Nguyễn, cho biết năm nay cơ sở dự kiến cung cấp khoảng 20.000 thùng bưởi cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Con số này tăng gấp đôi so với những năm trước, khi sản lượng chỉ khoảng 10.000 thùng.

Theo bà Ngân, từ hơn 20 ngày trước Tết, cơ sở đã xuống các nhà vườn lựa chọn những quả đạt tiêu chuẩn về trọng lượng, mẫu mã và độ lên màu. Trung bình mỗi thùng bưởi nặng khoảng 10 kg, giá bán dao động từ 350.000-470.000 đồng mỗi thùng tùy loại.

Những ngày cận Tết, công nhân làm việc liên tục để đóng gói, in mẫu mã và liên hệ phương tiện vận chuyển. Nhiều sản phẩm được thiết kế theo chủ đề như “Phát tài phát lộc," “Vạn sự như ý," “Chúc mừng Năm mới." Các thùng bưởi được bảo quản kỹ trước khi xuất đi khắp cả nước.

Sản phẩm bưởi da xanh Ngân Nguyễn đã được cấp chứng nhận OCOP 3 sao năm 2023. Đây là cơ sở để mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Theo các nhà vườn tại Khánh Vĩnh, dù thời tiết năm nay có thời điểm không thuận lợi, nhờ tăng cường chăm sóc và áp dụng kỹ thuật nên sản lượng và mẫu mã vẫn đạt yêu cầu. Giá bưởi có thể biến động nhẹ theo trọng lượng và hình thức, song nhìn chung giữ ở mức phù hợp để bảo đảm sức mua dịp Tết.

Cùng với chuối Suối Cát, bưởi da xanh Khánh Vĩnh đang góp phần làm nên bức tranh nông sản dịp Tết thêm sôi động. Từng buồng chuối, từng thùng bưởi theo xe tỏa đi các tỉnh, mang theo hương vị, mong về một năm mới đủ đầy, an vui.

Tại Đồng Nai, không khí tại các vườn lá dong phường An Lộc càng trở nên hối hả. Đối với người nông dân, đây là thời điểm “vàng” khi thị trường tiêu thụ mạnh, mang lại nguồn sinh kế ổn định và thu nhập tăng thêm để sắm sửa một cái Tết đủ đầy hơn.

Gia đình bà Trần Thị Nhắn, ở ấp Thanh Thịnh là một trong những hộ có thâm niên hơn 30 năm gắn bó với nghề. Trung bình mỗi ngày, vườn của bà Nhắn cung cấp cho thị trường từ 15-20 nghìn lá. Thế nhưng, vào những ngày cao điểm cận Tết, con số này tăng lên gấp nhiều lần để kịp đáp ứng nhu cầu gói bánh chưng, bánh tét của người dân khắp các nơi.

Bà Trần Thị Nhắn chia sẻ, ngày thường vườn của gia đình tôi chỉ cung cấp khoảng 15.000-20.000 lá, nhưng Tết đến là phải lên tới 70.000-80.000 lá mỗi ngày. Chúng tôi phải huy động từ 15-18 nhân công làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến tận 6 giờ tối, chỉ nghỉ ngơi ít phút buổi trưa để kịp tiến độ giao hàng.

Cũng tại phường An Lộc, không chỉ những nhà vườn lớn mà ngay cả những hộ dân có diện tích canh tác nhỏ vài sào cũng đang tất bật vào mùa thu hoạch lá dong. Điển hình như gia đình chị Lê Thị Hà ở khu phố Thanh Thủy với hơn 0,3 ha lá dong đang trong giai đoạn thu hoạch. Mô hình trồng xen canh với vườn điều này đã tạo ra nguồn thu nhập ổn định và nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về.

Chị Lê Thị Hà phấn khởi chia sẻ, mấy năm nay, thu nhập từ lá dong cao hơn hẳn mọi năm. Ở đây, số hộ trồng và bám với loại cây này ít lắm. Đặc biệt là những ngày cuối năm, khách hàng đặt lấy số lượng lớn nên chúng tôi cắt hàng loạt, sản lượng nhờ đó cũng tăng lên đáng kể. Ngày thường, các mối lấy hàng quanh năm vẫn duy trì đều đặn ít nhất 20.000 lá mỗi đợt. Còn vào dịp cao điểm Tết, khách lẻ khắp nơi đổ về, người lấy nửa vạn, người lấy cả vạn lá, khiến không khí trong vườn lúc nào cũng vui.

Hiện nay, tại phường An Lộc có gần 10 hộ đang duy trì trồng lá dong với quy mô đa dạng từ 1 sào đến 1ha xen với vườn tiêu, điều, cây ăn trái... Những vườn lá dong xanh mướt, thẳng tắp không chỉ là niềm tự hào về nghề truyền thống mà còn là nguồn thu nhập chủ lực của bà con địa phương mỗi dịp xuân về.

(Ảnh minh họa. Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Theo người dân trồng lá dong, thị trường lá dong năm nay ghi nhận mức giá khá ổn định, giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm. Cụ thể, thương lái thu mua tại vườn với giá từ 60.000-70.000 đồng/100 lá đối với loại 1 là loại lá to, đẹp, không rách. Giá từ 40.000-50.000 đồng/100 lá đối với loại 2. Dù giá cả không có sự biến động lớn so với ngày thường, nhưng sức mua lại tăng hơn khi dịp Tết đến.

Theo ông Nguyễn Lý Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Lộc, hiện nay, mô hình trồng lá dong trên địa bàn dù còn khiêm tốn về diện tích nhưng nhờ tính hiệu quả và sự phù hợp với thổ nhưỡng địa phương nên mang lại nguồn thu cho người dân.

Ông Tâm cho biết trên địa bàn phường An Lộc hiện nay, qua theo dõi, cho thấy mô hình này giúp bà con tận dụng tối đa nguồn lực đất đai, đặc biệt là diện tích đất trống dưới tán cây điều, tiêu, cây ăn trái để tăng thêm thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.

Đối với thị trường Tết năm nay, đa số các nhà vườn đã bắt đầu tiến hành cắt bán rộ.Thực tế cho thấy sức mua và khả năng tiêu thụ lá dong đang ở mức rất tốt, mang lại niềm khởi sắc cho bà con nông dân, nhất là dịp Tết này./.

