Làng hoa lay ơn lớn nhất Lâm Đồng bội thu vụ Tết

Những ngày này, nông dân khắp các thôn ở làng hoa lay ơn Hiệp An (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) tất bật thu hoạch vụ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nhờ hoa được giá, người dân nơi đây rất phấn khởi nhận thành quả sau thời gian phục hồi ruộng vườn do mưa lũ cuối năm 2025 vừa qua.

Sau ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, không khí thu hoạch hoa ở làng hoa lay ơn lớn nhất Lâm Đồng càng thêm gấp gáp để kịp chuyển hoa đi tiêu thụ ở các thị trường xa như: phía Bắc, miền Trung. Dọc hai bên Quốc lộ 20, đoạn từ Trạm thu phí Hiệp An hướng đến ngã ba Phi Nôm, hàng chục vựa đóng hoa “dã chiến” hoạt động hết công suất từ sáng sớm đến tối muộn.

Đang thu hoạch vội hoa lay ơn để kịp chở đến vựa cho thương lái đóng hàng cho xe chở chuyến cuối đi Hà Nội, ông Nguyễn Lâm Hòa (thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh) cho biết, dù chưa ở mức cao kỷ lục nhưng cũng may mắn hoa năm nay được giá, hiện đã lên mức 40.000-45.000 đồng/bó 10 cành nên nhà vườn rất phấn khởi.

Nguyên nhân giá hoa tăng cao là do sản lượng thiếu hụt do nhiều diện tích bị nở muộn, trong khi đó thị trường rất ưa chuộng. Dự báo trong một hai ngày tới giá hoa có thể tăng thêm do thị trường chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam mới bắt đầu “ăn hàng.”

Hiện, các loại hoa lay ơn được thị trường ưa chuộng, giá cao như: đỏ vuông, đỏ pháp, vàng… đang được các nhà vườn tranh thủ thu hoạch, chuyển đi thị trường các tỉnh tiêu thụ. Bà Vũ Thị Nga (thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh) chia sẻ, hồi cuối năm 2025, vùng sản xuất hoa lay ơn bị ảnh hưởng nặng do các trận mưa lũ liên tiếp.

Người dân xã Hiệp Thạnh thu hoạch hoa lay ơn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tuy nhiên, sau khi nước rút, các nhà vườn đã tích cực phục hồi sản xuất, đến nay, vẫn cơ bản đáp ứng cho nhu cầu của thị trường. “Gia đình tôi có 2 sào lay ơn (2.000 m2) đang cho thu hoạch, năm nay hoa được giá, thị trường tiêu thụ nhanh nên dự kiến đến cuối vụ, tôi có thể thu về gần 100 triệu đồng,” bà Nga cho hay.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Hiếu, chủ vựa hoa lay ơn tại thôn K’Long (xã Hiệp Thạnh), so với cùng kỳ vụ hoa Tết năm 2025, giá hoa lay ơn đến thời điểm hiện tại đã tăng cao gấp đôi, gấp ba. Do thị trường ưa chuộng, cộng với sản lượng hoa bị ảnh hưởng do mưa lũ, thời tiết bất lợi nên ngay từ mùng 10 tháng Chạp, các vựa đã thu mua, đóng hoa chuyển đi tiêu thụ ở các thị trường xa như Hà Nội, Đà Nẵng.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh, vụ hoa Tết năm nay địa phương có trên 200 ha lay ơn được người dân gieo trồng, sản xuất. Tuy nhiên, đợt mưa lũ cuối tháng 11 năm 2025 vừa qua đã gây thiệt hại cho hàng chục ha lay ơn của người dân. Sau đợt mưa lũ, địa phương cũng phối hợp cùng các cơ quan chức năng, đơn vị khôi phục sản xuất cho bà con, qua đó nhằm đảm bảo nguồn hoa cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay./.

Chợ hoa Hàng Lược nhộn nhịp những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026 Là phiên chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược không chỉ là nơi mua bán đào, quất, hoa tươi mà còn là không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến không thể thiếu của người dân Thủ đô để tìm lại phong vị Tết cổ truyền.