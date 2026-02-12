Thị trường

Làng hoa lay ơn lớn nhất Lâm Đồng bội thu vụ Tết

Nhờ hoa được giá, người dân ở làng hoa lay ơn Hiệp An (Lâm Đồng) phấn khởi tất bật thu hoạch vụ hoa Tết - thành quả sau thời gian phục hồi ruộng vườn do mưa lũ cuối năm 2025 vừa qua.

Nguyễn Dũng
Người dân làng hoa lay ơn Hiệp An (xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) thu hoạch hoa để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Người dân làng hoa lay ơn Hiệp An (xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) thu hoạch hoa để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Những ngày này, nông dân khắp các thôn ở làng hoa lay ơn Hiệp An (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) tất bật thu hoạch vụ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nhờ hoa được giá, người dân nơi đây rất phấn khởi nhận thành quả sau thời gian phục hồi ruộng vườn do mưa lũ cuối năm 2025 vừa qua.

Sau ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, không khí thu hoạch hoa ở làng hoa lay ơn lớn nhất Lâm Đồng càng thêm gấp gáp để kịp chuyển hoa đi tiêu thụ ở các thị trường xa như: phía Bắc, miền Trung. Dọc hai bên Quốc lộ 20, đoạn từ Trạm thu phí Hiệp An hướng đến ngã ba Phi Nôm, hàng chục vựa đóng hoa “dã chiến” hoạt động hết công suất từ sáng sớm đến tối muộn.

ttxvn-hoa-lay-on2.jpg

Đang thu hoạch vội hoa lay ơn để kịp chở đến vựa cho thương lái đóng hàng cho xe chở chuyến cuối đi Hà Nội, ông Nguyễn Lâm Hòa (thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh) cho biết, dù chưa ở mức cao kỷ lục nhưng cũng may mắn hoa năm nay được giá, hiện đã lên mức 40.000-45.000 đồng/bó 10 cành nên nhà vườn rất phấn khởi.

Nguyên nhân giá hoa tăng cao là do sản lượng thiếu hụt do nhiều diện tích bị nở muộn, trong khi đó thị trường rất ưa chuộng. Dự báo trong một hai ngày tới giá hoa có thể tăng thêm do thị trường chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam mới bắt đầu “ăn hàng.”

Hiện, các loại hoa lay ơn được thị trường ưa chuộng, giá cao như: đỏ vuông, đỏ pháp, vàng… đang được các nhà vườn tranh thủ thu hoạch, chuyển đi thị trường các tỉnh tiêu thụ. Bà Vũ Thị Nga (thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh) chia sẻ, hồi cuối năm 2025, vùng sản xuất hoa lay ơn bị ảnh hưởng nặng do các trận mưa lũ liên tiếp.

ttxvn-hoa-lay-on3.jpg
Người dân xã Hiệp Thạnh thu hoạch hoa lay ơn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tuy nhiên, sau khi nước rút, các nhà vườn đã tích cực phục hồi sản xuất, đến nay, vẫn cơ bản đáp ứng cho nhu cầu của thị trường. “Gia đình tôi có 2 sào lay ơn (2.000 m2) đang cho thu hoạch, năm nay hoa được giá, thị trường tiêu thụ nhanh nên dự kiến đến cuối vụ, tôi có thể thu về gần 100 triệu đồng,” bà Nga cho hay.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Hiếu, chủ vựa hoa lay ơn tại thôn K’Long (xã Hiệp Thạnh), so với cùng kỳ vụ hoa Tết năm 2025, giá hoa lay ơn đến thời điểm hiện tại đã tăng cao gấp đôi, gấp ba. Do thị trường ưa chuộng, cộng với sản lượng hoa bị ảnh hưởng do mưa lũ, thời tiết bất lợi nên ngay từ mùng 10 tháng Chạp, các vựa đã thu mua, đóng hoa chuyển đi tiêu thụ ở các thị trường xa như Hà Nội, Đà Nẵng.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh, vụ hoa Tết năm nay địa phương có trên 200 ha lay ơn được người dân gieo trồng, sản xuất. Tuy nhiên, đợt mưa lũ cuối tháng 11 năm 2025 vừa qua đã gây thiệt hại cho hàng chục ha lay ơn của người dân. Sau đợt mưa lũ, địa phương cũng phối hợp cùng các cơ quan chức năng, đơn vị khôi phục sản xuất cho bà con, qua đó nhằm đảm bảo nguồn hoa cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hoa lay ơn #hoa Tết #lâm Đồng Lâm Đồng
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Vườn bưởi 2.000m2 của gia đình bà Đoàn Thị Su. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Thị trường nông sản Tết: Vui buồn đan xen

Trái ngược với niềm vui được mùa, được giá của người trồng bưởi tỉnh Vĩnh Long, các nhà vườn trồng thanh long tại tỉnh Đồng Tháp lại kém vui khi thanh long rớt giá cận Tết.

Đại diện Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Nam Thắng, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh (bên trái) giới thiệu các mặt hàng gỗ của gia đình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tinh hoa làng gỗ Đồng Kỵ Bắc Ninh

Sản phẩm Gỗ Đồng Kỵ mang đậm nét đẹp cổ kính, vân gỗ tự nhiên rõ nét, được đánh bóng kỹ lưỡng, thể hiện đẳng cấp và sự công phu của nghệ nhân Kinh Bắc.

Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn neo trên mốc 5.000 USD/ounce

Ông Jigar Trivedi, chuyên gia phân tích cấp cao tại IndusInd Securities cho biết mốc 5.000 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đối với vàng và 80 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đối với bạc.