Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau báo cáo việc làm vượt kỳ vọng

Chỉ số Dow Jones giảm 0,1% xuống 50.121,40 điểm, chỉ số S&P 500 đóng cửa gần như không thay đổi ở mức 6.941,47 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 23.066,47 điểm.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 11/2 biến động trái chiều sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế tạo thêm 130.000 việc làm trong tháng 1/2026, cao hơn gấp đôi dự báo, còn tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3%.

Dữ liệu khả quan này góp phần trấn an những lo ngại về tăng trưởng, song đồng thời làm giảm kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Kết thúc phiên chỉ số Dow Jones giảm 0,1% xuống 50.121,40 điểm, chỉ số S&P 500 đóng cửa gần như không thay đổi ở mức 6.941,47 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 23.066,47 điểm.

Chuyên gia Angelo Kourkafas của Edward Jones nhận định dữ liệu việc làm tích cực đã phần nào xoa dịu lo ngại về sức khỏe nền kinh tế sau báo cáo doanh số bán lẻ yếu. Tuy nhiên, ông cho rằng số liệu này cũng làm giảm tính cấp thiết của việc Fed hạ lãi suất.

Theo ông, thị trường đang chứng kiến sự luân chuyển dòng tiền khi nhóm cổ phiếu kinh tế truyền thống hưởng lợi, trong khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục đối mặt với rủi ro biến động.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, tỏ ra thận trọng khi đề cập đến đợt điều chỉnh giảm 862.000 việc làm trong báo cáo thường niên của Bộ Lao động Mỹ. Bà nhận định con số này cho thấy thị trường lao động Mỹ gần như giậm chân tại chỗ trong suốt năm qua.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/2, chỉ số VN-Index tăng 42,82 điểm (2,44%) lên 1.796,85 điểm, HNX-Index tăng 2,09 điểm (0,82%) lên 255,86 điểm./.

