VN-Index bứt phá gần 43 điểm nhờ lực đẩy từ nhóm các cổ phiếu trụ cột

Thị trường chứng khoán vừa ghi nhận một phiên giao dịch trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vô cùng lạc quan, theo đó VN-Index tăng mạnh 42,82 điểm, tương đương 2,44%, chính thức cán mốc 1.796,85 điểm. Cùng chiều tăng trưởng, HNX-Index cũng ghi nhận thêm 2,09 điểm để lên mức 255,86 điểm.

Sự đồng thuận trên toàn thị trường kéo theo 561 mã tăng giá và áp đảo hoàn toàn so với 203 mã giảm. Thanh khoản của cả thị trường duy trì ở mức rất cao với hơn 1.252 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch đạt trên 34.023 tỷ đồng.

Ngay từ những giờ đầu của phiên sáng, thị trường đã diễn biến hết sức sôi động với sự hồi phục mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu bất động sản và tài chính. Dòng tiền lan tỏa tích cực sang các nhóm vốn hóa lớn, giúp phần lớn các mã cổ phiếu trong rổ VN30 bật tăng mạnh mẽ để nâng đỡ chỉ số chung.

Bước sang phiên chiều, dù áp lực giằng co có xuất hiện nhưng bên mua vẫn giữ vững vị thế áp đảo cho đến khi đóng cửa. Nhóm 5 mã cổ phiếu dẫn dắt gồm VIC, VPB, VCB, BID và MBB đã đóng vai trò chi phối hoàn toàn khi đóng góp hơn 25 điểm vào đà tăng của VN-Index.

Kết thúc ngày giao dịch, sắc xanh bao phủ hầu hết các nhóm ngành, trong đó bất động sản là ngành tăng mạnh nhất với 4,1%, theo sau là tài chính tăng 2,77% và tiêu dùng không thiết yếu tăng 2,11%. Điểm sáng đáng chú ý khác là động thái của khối ngoại, họ mạnh tay mua ròng hơn 2.047 tỷ đồng với tổng giá trị mua vào đạt 5.048 tỷ đồng và bán ra đạt 3.001 tỷ đồng.

Theo báo cáo chiến lược tháng Hai của Công ty Chứng khoán SSI, những cải cách thị trường vốn đang được triển khai nhất quán đang tạo tiền đề vững chắc cho triển vọng nâng hạng của FTSE Russell và đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi của MSCI.

Cụ thể, Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng chính trị - xã hội ổn định và định hướng điều hành kinh tế xuyên suốt sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chính phủ hiện đang kiên định phương châm điều hành lấy tổ chức thực hiện làm trọng tâm, tập trung vào đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.

Chương trình Hành động năm 2026 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức cao khoảng 10%, gắn liền với việc tháo gỡ các điểm nghẽn cơ cấu và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Đặc biệt, Nghị định số 20/2026/NĐ-CP đã cụ thể hóa các chính sách ưu đãi thuế và cải thiện tiếp cận nguồn lực nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng.

Theo đó, các số liệu kinh tế tháng Một cũng cho thấy động lực tăng trưởng vĩ mô vẫn được duy trì tốt, trong khi các biến động thanh khoản gần đây chỉ mang tính kỹ thuật ngắn hạn chứ chưa phản ánh rủi ro hệ thống. Một bệ đỡ quan trọng khác cho thị trường là bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết đang tăng tốc rất mạnh.

Trong quý 4/2025, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp trên sàn HOSE đã tăng trưởng tới 44,7% so với cùng kỳ năm trước. Sự bứt phá này không chỉ gói gọn ở nhóm ngân hàng hay bất động sản mà còn lan tỏa sang nhiều ngành nghề khác như dầu khí, dịch vụ tài chính, bán lẻ và vật liệu.

Với nền tảng tăng trưởng lợi nhuận đồng đều và các chính sách hỗ trợ quyết liệt, thị trường chứng khoán đang mở đầu năm 2026 với những tín hiệu tích cực, tạo kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng bền vững trong dài hạn./.

Hơn 360 nhà đầu tư nước ngoài mới gia nhập thị trường chứng khoán Việt Nam Trong tháng 1/2026, Việt Nam cấp mới 368 mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng số lên hơn 52.000 mã, trong bối cảnh thị trường khởi sắc và VN-Index vượt ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.