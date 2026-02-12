Mang Xuân yêu thương đến với công nhân lao động, trẻ em khuyết tật

Ngày 12/2, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân (Khu công nghiệp Hòa Phú), Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức trao quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón thăm hỏi, động viên và trao 150 phần quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; gửi lời chúc Tết Bính Ngọ vui tươi, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Ông mong muốn các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người lao động có môi trường làm việc thuận lợi, nâng cao thu nhập, thực hiện tốt chính sách, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Công nhân lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng sáng tạo trong sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chị Phạm Thanh Thúy làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, tổ chức Công đoàn, công ty dành cho công nhân trong dịp Tết nguyên đán 2026.

Chị mong muốn tổ chức Công đoàn và công ty tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để người lao động yên tâm làm việc, nâng cao tay nghề cùng nhau xây dựng môi trường lao động ổn định và phát triển.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công đoàn tỉnh tập trung nguồn lực tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động thông qua hoạt động Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng, Bữa cơm tất niên Công đoàn, Chợ Tết Công đoàn và tặng 12.000 quà cho đoàn viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bị bệnh nan y hiểm nghèo, tai nạn lao động... với tổng kinh phí gần 7,5 tỷ đồng. Tất cả Công đoàn cơ sở đều tổ chức hoạt động chăm lo Tết bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo 100% người lao động đều được tặng quà, đón Tết vui tươi, ấm áp.

Hơn 4.600 quà Tết cho trẻ em khuyết tật

Sáng cùng ngày, tại phường Trà Vinh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long tổ chức trao 45 phần quà Tết cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 450.000 đồng.

Bà Trần Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long cho biết, thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, đến nay, chương trình trao hơn 4.600 suất quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng.

Với mong muốn tất cả trẻ em đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết, Hội chủ động xây dựng kế hoạch, tranh thủ nguồn lực, chung tay hỗ trợ, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em yếu thế, động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long mong muốn, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để không em nào bị bỏ lại phía sau.

Tỉnh Vĩnh Long có trên 4.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó hơn 2.600 trẻ em khuyết tật. Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng quan tâm thực hiện, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em, nhất là trẻ yếu thế.

Mang Xuân yêu thương đến với hàng ngàn hộ dân ở Cà Mau

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh Cà Mau huy động kinh phí trên 131 tỷ đồng để trao tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, góp phần giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Ngân sách địa phương chi trên 80 tỷ đồng hỗ trợ hơn 47.800 người có công, gần 11.000 hộ nghèo và cận nghèo, 10.000 công nhân lao động, trên 5.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cùng các đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh nhân đang điều trị và cán bộ không chuyên trách cấp xã. Đây là sự quan tâm và nỗ lực rất lớn của tỉnh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 12/2, tại Tổ đình Sắc tứ Quan Âm cổ tự (chùa Phật Tổ Cà Mau, ở phường An Xuyên) diễn ra chương trình trao quà Tết yêu thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, đại diện chùa Phật Tổ Cà Mau, cùng phường An Xuyên trao tặng 250 phần quà (gồm gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt), mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng đến các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, chùa Phật Tổ Cà Mau trao tặng 5 tấn gạo thực hiện Chương trình bếp ăn từ thiện tại một số bệnh viện. Kinh phí thực hiện do chùa Phật Tổ Cà Mau vận động phật tử, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, kiều bào đóng góp.

Theo Thượng tọa Thích Phước Minh, Phó Trụ trì Tổ đình Sắc tứ Quan Âm cổ tự, trao quà Tết cho người nghèo là việc làm thường niên của chùa trong nhiều năm qua, thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật và truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc.

Tổ đình mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con đón Tết cổ truyền tươi vui, ấm áp và ý nghĩa.Đến hết ngày 12/2, tại Cà Mau đã có hơn chục ngàn phần quà Tết được trao tận tay hộ nghèo, hộ cận nghèo và người hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Việc làm ý nghĩa này tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần mang đến mùa Xuân vui tươi, ấm áp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

