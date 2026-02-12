Xã hội

Nghệ An: Cứu sống ba ngư dân chìm tàu ngoài khơi biển Cửa Lò

Khoảng 3 giờ ngày 12/2, tàu cá NA-0062-TS dài 12,7m do ông Phạm Đình Ánh (trú khối Bình Quang, phường Cửa Lò làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu) khi đang trên đường vào bờ đã va phải đá ngầm và bị chìm.

Văn Tý

Rạng sáng 12/2, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò-Bến Thủy đã phối hợp cùng ngư dân địa phương kịp thời cứu sống 3 thuyền viên trên một tàu cá bị chìm ngoài khơi biển Cửa Lò (Nghệ An).

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò-Bến Thủy, vào khoảng 3 giờ ngày 12/2, tàu cá NA-0062-TS dài 12,7m do ông Phạm Đình Ánh (trú khối Bình Quang, phường Cửa Lò làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu) khi đang trên đường vào bờ đã va phải đá ngầm và bị chìm. Lúc này, trên tàu có 3 thuyền viên.

Ngay khi nhận tín hiệu cầu cứu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò-Bến Thủy nhanh chóng liên hệ với các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực. Nhờ sự phối hợp kịp thời, tàu cá NA-80179-TS của ông Phạm Đình Trưng (phường Cửa Lò) đã tiếp cận hiện trường, cứu được cả 3 thuyền viên và đưa vào bờ an toàn lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày.

Sáng cùng ngày (12/2), tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa Lò-Bến Thủy đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình các ngư dân gặp nạn; đồng thời hướng dẫn biện pháp tìm kiếm, khắc phục thiệt hại.

Vụ chìm tàu gây thiệt hại khoảng 150 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chìm tàu #Cửa Lò #Cứu sống ngư dân #Khắc phục thiệt hại Nghệ An
