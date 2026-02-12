Xuân Bính Ngọ 2026: Gắn kết người Việt tại Moskva qua cuộc thi bánh chưng

Trong không khí hân hoan chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 11/2, tại thủ đô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chương trình gói bánh chưng truyền thống dành cho các phu nhân cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tại Nga.

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng nhằm gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tạo không gian ấm cúng cho những người con xa xứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Đại sứ quán đã rộn ràng tiếng nói cười của các phu nhân trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Những nguyên liệu đặc trưng như lá dong, gạo nếp, đỗ xanh và thịt lợn đã được chuẩn bị chu đáo.

Dưới sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm, các phu nhân đã cùng nhau tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn, mang đậm hương vị quê hương.

Chia sẻ với phóng viên về ý nghĩa của hoạt động này, chị Đỗ Thị Thu Hà - phu nhân một cán bộ ngoại giao đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam, cho biết bản thân chị cũng như tất cả kiều bào xa quê hương khi được tham gia sự kiện gói bánh chưng do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức đều cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào.

Chương trình giúp chị cũng như tất cả mọi người xa xứ được nhớ về truyền thống của quê hương, nhớ về gia đình, cũng như tất cả cội nguồn của mình.

Cùng chung cảm xúc đó, chị Nguyễn Thị Thùy Dương chia sẻ rằng khi còn ở Việt Nam, do công việc xa nhà, chị không có dịp gói bánh chưng cùng gia đình. Vì vậy, ba năm đón Tết ở Nga, năm nào gia đình chị cũng tham gia chương trình gói bánh chưng cùng mọi người ở Đại sứ quán.

Chị Thùy Dương xúc động cho biết sự kiện này khiến chị và những người tham gia nhớ về Tết cổ truyền của Việt Nam, phần nào nguôi ngoai đi nỗi nhớ về quê hương.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi chụp ảnh lưu niệm cùng các phu nhân tham gia gói bánh chưng. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh hoạt động gói bánh chưng không chỉ đơn thuần là việc chuẩn bị cho ngày Tết, mà còn là sợi dây kết nối văn hóa, giúp các thế hệ người Việt tại Nga luôn giữ vững niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Sự kiện đã khép lại trong niềm vui hân hoan, mang hơi ấm của quê hương đến với những người con Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại "xứ sở Bạch Dương" trong những ngày Đông buốt giá./.

