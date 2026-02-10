Tết sớm của cộng đồng người gốc Việt ở duyên hải Tây Nam Campuchia

Trước thềm Xuân mới Bính Ngọ, tối 9/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2026 nhằm mang lại bầu không khí Tết cổ truyền cho cộng đồng bà con người gốc Việt ở vùng duyên hải Tây Nam Campuchia.

Đây cũng là dịp để bà con cộng đồng quây quần bên nhau, cùng hướng về cội nguồn, nhìn lại những thành quả đạt được trong năm qua và hướng tới tương lai.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, bên những mâm cỗ Tết với các món ăn truyền thống của Việt Nam, giữa những giai điệu Xuân rộn ràng bên những cánh hoa vàng khoe sắc trong khuôn viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở thành phố biển Preah Sihanouk, bà con kiều bào ở các tỉnh Tây Nam Campuchia cùng nhau sum vầy, ôn lại những câu chuyện năm cũ, giữa không gian đậm chất Tết cổ truyền nơi đất khách quê người.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Lại Xuân Chiến điểm lại những điểm sáng của Việt Nam trong thời gian qua khi đạt được nhiều thành tựu trên con đường phát triển, đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến, trong năm qua, quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó quan hệ giữa các địa phương, các tỉnh tiếp giáp biên giới hai nước tiếp tục được duy trì, củng cố và tăng cường. Trong năm 2026, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác hiệu quả và đi vào thực chất.

Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến bày tỏ vui mừng khi trong năm qua, cuộc sống của bà con kiều bào trên đất nước Chùa Tháp nói chung và cộng đồng người gốc Việt tại 6 tỉnh Tây Nam Campuchia nói riêng ngày càng cải thiện, dù còn tồn tại khó khăn, nhưng đang hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Bà con đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vượt mọi khó khăn, sống hòa nhập vào cộng đồng.

Thay mặt Tổng Lãnh sự quán tại tỉnh Preah Sihanouk, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến đánh giá cao nỗ lực của Ban Chấp hành các tỉnh hội Khmer-Việt Nam ở Tây Nam Campuchia trong năm qua. Với tâm huyết và tinh thần đoàn kết gắn bó, Tỉnh hội các địa phương đã và đang đưa các hoạt động của cộng đồng đi vào nền nếp, có hiệu quả, thực sự là chỗ dựa tin cậy của bà con.

Qua chương trình Tết cộng đồng-Xuân Quê hương 2026, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến bày tỏ mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy tốt các truyền thống tốt đẹp sẵn có, coi đất nước Campuchia thực sự là quê hương thứ hai, tuân thủ pháp luật sở tại, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước Chùa Tháp phát triển phồn vinh, đóng góp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước, đồng thời luôn giữ trong tâm tấm lòng hướng về cội nguồn.

Hưởng ứng tinh thần và triển khai tích cực các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, quán triệt chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm về chuyển mạnh từ “nói” sang “làm,” từ nhận thức thành hành động, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng kiều bào và các doanh nghiệp Việt Nam tại Tây Nam Campuchia, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có công tác bảo hộ công dân và công tác cộng đồng.

Bày tỏ vui mừng khi được sum vầy với bà con cộng đồng, cùng đón Xuân trong khuôn viên Tổng Lãnh sự quán, ông Trần Văn Năm, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA), chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk, xúc động chia sẻ cảm xúc như đang được đón Xuân ở quê hương của mình.

Ông Trần Văn Năm, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Dù sinh sống ở nước ngoài, ông Trần Văn Năm vẫn luôn hướng về Tổ quốc, theo dõi từng sự thay đổi của quê hương. Ông rất vui mừng, tự hào khi thấy đất nước mỗi ngày một thay đổi, phát triển nhiều mặt, từ kinh tế, đời sống, cho đến vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu chọn ra những nhân tố ưu tú để tiếp tục chèo lái, đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Là những kiều bào sống xa quê, tuy cuộc sống còn không ít khó khăn, vất vả, ông Trần Văn Năm cho biết bà con cộng đồng luôn cố gắng động viên nhau đoàn kết, cùng sẻ chia, tôn trọng luật pháp sở tại và hoàn thiện mình hơn nữa.

Ông gửi gắm kỳ vọng trong kỷ nguyên phát triển mới, quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được tăng cường hơn nữa, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia nói chung cũng như tại khu vực Tây Nam nói riêng sẽ có điều kiện sống tốt hơn.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, chương trình Xuân Quê hương được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh cùng các tỉnh Battambang và Preah Sihanouk không chỉ mang lại không khí Tết đến với bà con kiều bào sống xa quê hương, mà còn giúp lan toả tinh thần nhân ái trong cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia. Qua đó, góp phần khơi dậy trong bà con cộng đồng tình yêu quê hương, nguồn cội, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nghĩa đồng bào, tạo sự gắn bó chặt chẽ với Tổ quốc.

Trước đó, tối 8/2, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức chương trình gặp gỡ Xuân Quê hương 2026, cùng bà con gốc Việt, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Sự kiện như một điểm hẹn ấm áp, mang lại không gian văn hóa-đối ngoại đầy ý nghĩa cho bà con cộng đồng, bên những người bạn Campuchia và quốc tế.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 khép lại nhưng không khí Xuân ấm áp nghĩa tình sẽ còn đọng lại mãi. Sự hiện diện đông đảo của bà con cộng đồng người gốc Việt không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó với cội nguồn mà còn lan tỏa niềm tin vững chắc vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của đất nước./.

