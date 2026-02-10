Dấu ấn "Công đoàn số" và những chuyến tàu, chuyến bay chở nặng nghĩa tình dịp Tết

Các chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổ chức công đoàn triển khai sớm, đổi mới về phương thức, quy mô với thông điệp xuyên suốt là tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Năm 2025 khép lại với nhiều biến động từ thiên tai và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người lao động. Trong bối cảnh đó, kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của tổ chức Công đoàn không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim," đảm bảo không để đoàn viên nào bị bỏ lại phía sau.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Các hoạt động trọng tâm như "Chợ Tết Công đoàn," "Chuyến bay Công đoàn" hay "Chuyến tàu Công đoàn" năm nay được đổi mới mạnh mẽ về phương thức, gia tăng về nguồn lực, nhằm hiện thực hóa mục tiêu "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết, đón Tết an toàn và nghĩa tình."

Chuyển đổi số để "mang chợ Tết đến tận tay người thợ"

- Thưa ông, năm 2025 là một năm đầy thách thức với nền kinh tế và người lao động. Vậy so với các năm trước, hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 của tổ chức Công đoàn có những điểm nhấn nào nổi bật và khác biệt để thích ứng với tình hình mới?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Trước hết, phải nhìn nhận thẳng thắn rằng năm qua, đời sống việc làm của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn do tác động kép của thiên tai bão lũ và sự bất ổn của chuỗi cung ứng hàng hóa. Xuất phát từ thực tiễn đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động ban hành kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 sớm hơn mọi năm, với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là: Đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và thiết thực.

Điểm khác biệt lớn nhất năm nay nằm ở sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương thức truyền thống và hiện đại, đặc biệt là sự bùng nổ của chuyển đổi số trong hoạt động chăm lo.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (trái) tặng quà Tết cho công nhân Công ty cổ phần Môi trường Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Chúng tôi tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình "Chợ Tết Công đoàn-Xuân 2026" theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ở hình thức trực tiếp, các phiên chợ được tổ chức rộng khắp tại các địa phương, khu công nghiệp với mức giảm giá từ 10-50%. Tùy theo nguồn lực, các cấp công đoàn còn tặng thêm phiếu mua hàng trị giá từ 200.000-500.000 đồng, giúp người lao động sắm sửa mâm cơm ngày Tết đầy đủ hơn.

Tuy nhiên, điểm sáng đột phá nằm ở "Chợ Tết Công đoàn trực tuyến." Đây là năm thứ 3 chúng tôi triển khai mô hình này và hiệu quả mang lại thực sự ấn tượng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ phiếu mua hàng trực tuyến cho 250.000 đoàn viên trên cả nước.

Tính đến thời điểm này, sau hơn 1 tháng triển khai, sàn giao dịch này đã thu hút hơn 2 triệu lượt truy cập, phục vụ thành công 215.000 lượt mua sắm, với tổng doanh thu đạt gần 110 tỷ đồng, hoàn thành gần 90% chỉ tiêu đề ra.

Thực tế cho thấy, nhiều công nhân làm việc tăng ca, làm kíp đêm tại các nhà máy hầu như không có thời gian để đi chợ truyền thống hay các siêu thị vào giờ hành chính. Mô hình chợ Tết trực tuyến đã giải quyết triệt để bài toán này. Người lao động có thể tranh thủ giờ nghỉ giải lao, buổi đêm hay ngày nghỉ để "đi chợ" ngay trên chiếc điện thoại thông minh của mình. Hàng hóa trên sàn không chỉ phong phú, ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn có giá cả rất "mềm" nhờ sự hỗ trợ từ các đối tác.

Đặc biệt, các doanh nghiệp tham gia đã cam kết giảm giá sâu và hỗ trợ miễn phí vận chuyển với tổng số tiền lên đến trên 50 tỷ đồng. Điều này biến mỗi đơn hàng không chỉ là nhu yếu phẩm mà thực sự trở thành món quà Tết ý nghĩa, được trao tận tay người lao động.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến những mô hình đặc thù đầy tính nhân văn như chương trình "Tết Thợ mỏ" của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam với nguồn lực kỷ lục 2.452 tỷ đồng chăm lo cho hơn 94.000 thợ mỏ; hay "Tết ấm trên công trường" của ngành xây dựng, "Tết nghĩa tình trên giàn khoan" của ngành dầu khí. Những hoạt động này khẳng định tinh thần đồng hành không điều kiện của công đoàn tại những nơi gian khó nhất.

Dự kiến, Tết này sẽ có khoảng trên 12 triệu lượt đoàn viên và người thân được thụ hưởng các chính sách chăm lo. Con số này minh chứng cho tính bao trùm, hướng tới mọi đối tượng, đặc biệt là lao động xa quê, người có hoàn cảnh khó khăn.

Những chuyến tàu, chuyến bay "chở" niềm vui sum họp

- Hành trình về quê đón Tết luôn là nỗi lo lớn nhất của người lao động xa nhà. Năm nay, chương trình hỗ trợ phương tiện đi lại của Công đoàn có những điểm mới nào để "chia lửa" với người lao động, thưa ông?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Với người lao động xa quê, tấm vé về nhà ngày Tết là nỗi trăn trở lớn nhất. Thấu hiểu điều này, việc hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay đã được chúng tôi duy trì bền bỉ nhiều năm qua. Riêng năm 2026, dù nguồn lực còn nhiều thách thức, số lượng hỗ trợ vẫn tăng khoảng 12% so với năm 2025.

Điểm nhấn đặc biệt của Tết Bính Ngọ 2026 là sự nâng tầm về quy mô và chất lượng phục vụ của các "Chuyến bay Công đoàn" và "Chuyến tàu Công đoàn."

Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục bắt tay với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để triển khai các chuyến đi miễn phí. Chúng tôi phân bổ 500 vé máy bay một chiều (kèm 500 suất quà 300.000 đồng/suất) cho Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh; 2.000 vé tàu hỏa hai chiều (kèm 2.000 suất quà) cho các địa phương và ngành Đường sắt.

Các chuyến bay riêng mang tên "Chuyến bay Công đoàn" sẽ cất cánh từ ngày 12 đến 16/2/2026, đưa công nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất về các điểm nóng lao động xa quê như Hà Nội, Nghệ An, Thừa Thiên Huế. Việc tổ chức đi lại tập trung, quy củ này góp phần quan trọng giảm tải áp lực cho hệ thống giao thông công cộng, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cao điểm.

Một điểm mới rất nhân văn năm nay là người lao động được hỗ trợ có thể đi cùng một người thân. Chính sách này giúp niềm vui sum họp được trọn vẹn hơn, xóa đi cảnh vợ chồng, cha con phải chia nhau người về, người ở lại vì gánh nặng chi phí.

Ngoài cấp Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn cơ sở cũng đang phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn chuyến xe đưa đón công nhân về quê và quay trở lại làm việc sau Tết, tạo nên một phong trào chăm lo rộng khắp và thiết thực.

- Qua chuỗi hoạt động chăm lo quy mô và bài bản này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam muốn gửi gắm thông điệp gì tới hàng triệu đoàn viên, người lao động cả nước trước thềm Xuân mới?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Thông điệp xuyên suốt và nhất quán mà chúng tôi muốn gửi gắm là: Công đoàn luôn ở bên, là người bạn đồng hành tin cậy, lấy niềm vui và hạnh phúc của người lao động làm thước đo giá trị hoạt động.

Chúng tôi hiểu rằng, với người lao động xa quê, Tết không chỉ là kỳ nghỉ, đó là giấc mơ về sự đoàn viên, là bữa cơm sum họp thiêng liêng sau một năm lao động vất vả. Những tấm vé tàu xe, những phiên chợ Tết hay những suất quà nghĩa tình chính là cách công đoàn hiện thực hóa giấc mơ giản dị mà chính đáng ấy.

Hơn thế nữa, chúng tôi kỳ vọng rằng, sự chăm lo chu đáo này sẽ tạo ra động lực tinh thần to lớn. Sau những ngày Tết đầm ấm bên gia đình, người lao động sẽ trở lại nhà máy, công trường với tâm thế phấn khởi, tái tạo sức lao động, sẵn sàng thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm.

Đây chính là nguồn lực quan trọng để các doanh nghiệp ổn định nhân sự, bứt phá trong sản xuất kinh doanh, cùng chung tay đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số mà Đảng và Nhà nước đã đề ra cho năm 2026.

Cuối cùng, tôi muốn khẳng định lại: Ở đâu có người lao động, ở đó có công đoàn. Công đoàn Việt Nam sẽ mãi là mái nhà chung, là điểm tựa vững chắc để người lao động yên tâm cống hiến, dựng xây cuộc sống và phát triển đất nước.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!