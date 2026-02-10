Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển xã hội công bằng và bao trùm tại Liên hợp quốc

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên phát biểu tai khóa họp. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Từ ngày 2-10/2, Khóa họp lần thứ 64 của Ủy ban Phát triển Xã hội Liên hợp quốc (CSocD) với chủ đề “Thúc đẩy phát triển xã hội và công bằng xã hội thông qua các chính sách phối hợp, công bằng và bao trùm” đã diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Theo phóng viên TTXVN tại New York, khóa họp có sự tham dự của nhiều bộ trưởng, quan chức cao cấp phụ trách lao động-xã hội của các quốc gia và đại diện các tổ chức quốc tế liên quan.

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 nhấn mạnh công bằng xã hội, xóa nghèo và phát triển bao trùm gắn với hòa bình, ổn định toàn cầu; cảnh báo biến đổi khí hậu và bất bình đẳng có thể làm gia tăng rủi ro bất ổn nếu không có chính sách toàn diện.

Chủ tịch Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) kêu gọi tăng đầu tư cho an sinh và dịch vụ xã hội, coi đây là nền tảng của khả năng chống chịu và tăng trưởng dài hạn. Trong thảo luận chung, các nước đề cao chính sách lấy con người làm trung tâm, mở rộng bảo trợ xã hội, thúc đẩy việc làm bền vững và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương; các nước đang phát triển nhấn mạnh nhu cầu về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực.

Phát biểu tại khóa họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định phát triển xã hội và công bằng xã hội là trụ cột trong chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam, với định hướng lấy cải thiện đời sống người dân làm thước đo của tăng trưởng.

Đại diện Việt Nam chia sẻ trong 5 năm qua, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 5,2% xuống 1,3%; GDP bình quân đầu người tăng 1,4 lần, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Hệ thống chính sách tiếp tục được hoàn thiện, trong đó Luật Việc làm mới có hiệu lực từ năm 2026 mở rộng bảo vệ đối với lao động phi chính thức và tăng cường dịch vụ thị trường lao động. Phụ nữ chiếm trên 30% đại biểu Quốc hội và gần một nửa lực lượng lao động. Bảo hiểm y tế bao phủ 96% dân số và hướng tới bảo hiểm toàn dân trước năm 2030. Giáo dục công lập được miễn phí trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện mục tiêu giáo dục chất lượng trong số các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG).

Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đồng thời đề xuất tăng cường phối hợp, gắn kết chính sách theo cách tiếp cận toàn chính phủ và toàn xã hội; lồng ghép bình đẳng giới trong chính sách lao động-xã hội và thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ; đẩy mạnh bao trùm số thông qua đầu tư hạ tầng và kỹ năng số tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cùng với tăng cường hợp tác và hỗ trợ quốc tế cho các nước đang phát triển./.

