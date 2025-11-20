Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ lần thứ 46

Trong hai ngày 19-20/11, tại thủ đô Kigali của Rwanda, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ lần thứ 46 với chủ đề "30 năm sau Bắc Kinh: Đóng góp của phụ nữ trong thế giới nói tiếng Pháp."

Hội nghị có sự tham dự của gần 70 đoàn đại diện cho 90 nhà nước và chính phủ thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). Đoàn Việt Nam do Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại diện Chủ tịch nước bên cạnh OIF, làm Trưởng đoàn tham dự.

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình đảm bảo bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong không gian Pháp ngữ kể từ khi Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh về bình đẳng giới được thông qua vào năm 1994; thảo luận, xác định những định hướng hợp tác ưu tiên của Cộng đồng Pháp ngữ cho thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, giữ gìn và phát triển tiếng Pháp, hợp tác kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hội nghị ghi nhận dù còn nhiều thách thức, nhất là tại nhiều khu vực khó khăn ở châu Phi và một số nơi khác, nhưng cộng đồng Pháp ngữ đã có nhiều nỗ lực để triển khai các mục tiêu của Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và của Cộng đồng Pháp ngữ trong lĩnh vực này, đặc biệt qua việc tích cực triển khai Chiến lược Bình đẳng nam nữ được thông qua năm 2018; việc triển khai Quỹ Pháp ngữ và Phụ nữ từ năm 2020 đã hỗ trợ gần 100.000 phụ nữ tại 36 quốc gia tăng cường tự chủ về kinh tế và xã hội; việc triển khai Chiến lược Kinh tế giai đoạn 2020-2025 và Chiến lược kỹ thuật số 2022-2026 giúp tăng cường các chương trình đào tạo, số hóa và khởi nghiệp của phụ nữ.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định Việt Nam coi trọng bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua việc tích cực triển khai thực hiện Chiến lược bình đẳng giới Pháp ngữ và các dự án, sáng kiến liên quan.

Việt Nam đề xuất OIF và các thành viên Cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục các nỗ lực hướng tới hòa bình, ổn định, nhằm tạo điều kiện để thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ; nhấn mạnh sự cần thiết đưa bình đẳng giới vào trung tâm chiến lược phát triển của mỗi quốc gia; kêu gọi tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế Pháp ngữ để thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

Hội nghị cũng đánh giá cao những thành tựu và coi Việt Nam là tấm gương sáng và thành công trong lĩnh vực bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Hội nghị cũng hoan nghênh những đóng góp tích cực của Việt Nam vào việc nâng cao hình ảnh, tiếng nói của Cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á-Thái Bình Dương và các công việc tại các Ủy ban của OIF, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả các chương trình và hoạt động cụ thể của OIF trong các lĩnh vực.

Thảo luận về những định hướng hợp tác ưu tiên trong thời gian tới, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh Cộng đồng Pháp ngữ cần tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một tác nhân đoàn kết và hợp tác, đóng góp tích cực vào hòa bình và ổn định, đảm bảo sự phát triển con người và thịnh vượng chung trong không gian Pháp ngữ và trên thế giới.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng nêu rõ Cộng đồng Pháp ngữ cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc hỗ trợ các nước thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với các thách thức toàn cầu đồng thời với việc tiếp tục tăng cường phổ biến và giảng dạy tiếng Pháp, thúc đẩy hợp tác giáo dục, tạo việc làm cho phụ nữ và thanh niên…

Đại sứ cũng nhấn mạnh các đóng góp của Việt Nam thời gian qua, trong đó có việc đăng cai, tổ chức thành công Lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng cũng như đề xuất sáng kiến Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững tại Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Hội nghị đã thông qua Lời kêu gọi Kigali, trong đó các thành viên OIF cam kết tăng cường thu thập dữ liệu về bình đẳng giới, đảm bảo sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, khẳng định cam kết thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên bình đẳng giới.

Hội nghị kết thúc với việc chuyển giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội nghị từ Pháp cho Campuchia, nước đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 vào năm 2026 tại Siem Riep./.

