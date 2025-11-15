Multimedia

Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11-15/12 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong kỷ nguyên số."

infographics-binh-dang-gioi-1.jpg

Tháng hành động nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa, nhất là nguy cơ khi tiếp cận các nền tảng trực tuyến; tăng cường trách nhiệm của cơ quan chức năng, các tổ chức có liên quan; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, sự kiện này cũng nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích tham gia ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng kiến thức, kỹ năng an toàn trên các nền tảng trực tuyến, góp phần xây dựng môi trường bình đẳng, an toàn trong kỷ nguyên số./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bình đẳng giới và an toàn phụ nữ #Phòng ngừa bạo lực giới #An toàn trẻ em trong kỷ nguyên số #Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ #Nâng cao nhận thức về giới
