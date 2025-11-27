Điện Biên: Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực ở vùng cao

Ngày 27/11, Quỹ Phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và ra mắt mô hình dịch vụ Một cửa - Ngôi nhà Ánh Dương.

Đây là mô hình hỗ trợ toàn diện dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên địa bàn, với mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn cho cộng đồng.

Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam Matt Jackson đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đối với dự án.

Ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số tại Việt Nam, phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ông cho rằng Ngôi nhà Ánh Dương tại Điện Biên sẽ trở thành địa chỉ tin cậy để người bị bạo lực tìm đến, được bảo đảm an toàn và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ toàn diện.

Mô hình cung cấp miễn phí, hoạt động 24/7 với các dịch vụ gồm tư vấn và hỗ trợ xã hội; hỗ trợ pháp lý; chăm sóc y tế; kết nối và chuyển gửi chuyên sâu; tư vấn qua điện thoại cùng dịch vụ tạm lánh cho các trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp.

Đường dây nóng miễn phí 1800 1768 luôn hoạt động để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ kịp thời người bị bạo lực giới. Việc vận hành hiệu quả mô hình sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy thay đổi hành vi, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú khẳng định việc đưa Ngôi nhà Ánh Dương vào hoạt động là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ phụ nữ, trẻ em; thể hiện rõ cam kết của tỉnh trong thực hiện các chính sách về bình đẳng giới.

Ông Nguyễn Minh Phú ghi nhận sự đồng hành của Quỹ Dân số Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế trong hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và hoàn thiện hệ thống dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới tại Điện Biên.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; mở rộng mạng lưới hỗ trợ nạn nhân tại các xã; phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm mọi phụ nữ và trẻ em gái khi cần đều được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Phụ nữ đồng bào các dân tộc tham dự sự kiện ra mắt mô hình dịch vụ Một cửa - Ngôi nhà Ánh Dương. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Mô hình Ngôi nhà Ánh Dương chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để tỉnh thực hiện hiệu quả các chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; khẳng định sự quan tâm, nỗ lực của chính quyền và cộng đồng trong xây dựng môi trường sống an toàn, nhân ái, không bạo lực.

Điện Biên là địa phương thứ 7 trong cả nước được Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam lựa chọn triển khai mô hình Ngôi nhà Ánh Dương.

Tại nhiều bản làng vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu từ lâu vẫn còn hạn chế. Việc đưa mô hình vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương bởi bạo lực trên cơ sở giới; thúc đẩy bình đẳng giới; tăng cường các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và hỗ trợ nạn nhân chuyên nghiệp, kịp thời và hiệu quả./.

