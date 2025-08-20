Việt Nam kêu gọi tăng bảo vệ nữ giới khỏi bạo lực tình dục trong xung đột

Ngày 19/8, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đã diễn ra Phiên thảo luận mở thường niên của Hội đồng Bảo an thuộc đề mục "Phụ nữ, Hòa bình và An ninh" với chủ đề “Tìm kiếm các giải pháp mới nhằm bảo vệ nạn nhân của bạo lực tình dục tại các vùng xung đột."

Phiên họp do Đại sứ, Trưởng phái đoàn Panama - nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 8/2025, chủ trì, với sự tham dự và phát biểu của đại diện từ hơn 70 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng gia tăng bạo lực tình dục, cản trở tiếp cận nhân đạo và các dịch vụ thiết yếu trong các cuộc xung đột. Ông nhấn mạnh đến cách tiếp cận toàn diện, đặt nạn nhân ở vị trí trung tâm, đồng thời giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bất bình đẳng giới.

Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam đề xuất ưu tiên đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại các phái bộ Liên hợp quốc để nâng cao khả năng cảnh báo sớm.

Ngoài ra, ông cũng kêu gọi tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người dân trong xung đột, nhất là các cơ sở y tế, hệ thống nước sạch, nơi trú ẩn, bảo đảm nạn nhân có thể tiếp cận các dịch vụ phục hồi và tái hòa nhập.

Nhấn mạnh tới những đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc, trong đó có việc chủ trì thúc đẩy Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 2573 (2021) về bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu trong xung đột cũng như nỗ lực triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 ở trong nước, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục chung tay cùng cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn bạo lực tình dục và bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái trong xung đột.

Trước đó, trình bày báo cáo mới nhất của Tổng thư ký Liên hợp quốc về bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký, bà Pramila Patten, cho biết tình trạng này đã gia tăng đáng báo động trong năm 2024, với 92% số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái.

Quan chức Liên hợp quốc và các nước chia sẻ quan ngại chung về nguy cơ sử dụng bạo lực tình dục như một chiến thuật trong xung đột, cũng như về các mối đe dọa gia tăng đối với phụ nữ và trẻ em gái khi các phái bộ gìn giữ hòa bình kết thúc hoạt động.

Nhiều đại biểu kêu gọi nâng cao nhận thức, trách nhiệm giải trình, chấm dứt các hình thức miễn trừ đối với các bên trong xung đột, đồng thời có biện pháp tăng cường bảo vệ, phục hồi và bảo đảm các nạn nhân được kịp thời tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu./.

