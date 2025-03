Sứ mệnh "Let Her Shine": Thắp sáng khát vọng phụ nữ Việt trên đất Mỹ

Nhân tháng tôn vinh phụ nữ, Thương vụ Việt Nam tại Mỹ đã phối hợp cùng tổ chức phi lợi nhuận Let Her Shine tổ chức buổi tọa đàm ý nghĩa với chủ đề "Vai trò của phụ nữ trong môi trường công sở."

Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại những đóng góp to lớn của phụ nữ mà còn là cơ hội để khích lệ và trao quyền cho phái đẹp trên con đường sự nghiệp.

Sứ mệnh "Hãy để phụ nữ tỏa sáng" (Let Her Shine) được thành lập để trao cho phụ nữ những công cụ, nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết, giúp họ vươn lên và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống.

Người sáng lập Let Her Shine - diễn giả quốc tế Jacquelynn Thảo - chia sẻ: "Chúng tôi tồn tại để đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi người phụ nữ, giúp họ vượt qua mọi giới hạn, thoát khỏi sự nghi ngờ bản thân, nỗi sợ hãi và áp lực xã hội."

Tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Let Her Shine Thania Triệu đã chia sẻ với các cán bộ nữ đang công tác tại cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ những kinh nghiệm quý báu về việc khơi dậy tài năng của phụ nữ, giúp họ tự tin tỏa sáng trong mọi vị trí và trên mọi lĩnh vực.

Là một nhà hoạt động xã hội, cô Thania Triệu cam kết sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình để tạo ra giá trị và tác động tích cực tới các cộng đồng yếu thế.

Trong quá trình làm việc, Thania Triệu đã chứng kiến những phụ nữ Việt Nam gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường và văn hóa nước Mỹ.

Do đó, cô mong muốn Let Her Shine giúp phụ nữ Việt Nam tự tin khẳng định vị thế của mình trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong quá trình hòa nhập với môi trường và văn hóa Mỹ.

Buổi tọa đàm tập trung đề cao vai trò làm chủ của phụ nữ, nhấn mạnh rằng sự tự tin, dám thể hiện bản thân và theo đuổi ước mơ là chìa khóa dẫn đến thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống./.

