“Nữ Thời”: Khi nghệ thuật đa phương tiện kể câu chuyện vẻ đẹp, bản lĩnh phụ nữ

Triển lãm đa phương tiện “Nữ Thời” đã chính thức khép lại sau 10 ngày diễn ra (từ 28/11 đến 7/12), thu hút hơn 1.500 lượt khách tham dự từ nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Với tinh thần tôn vinh vẻ đẹp, vai trò và giá trị của người phụ nữ Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử bằng ngôn ngữ mỹ thuật-công nghệ, triển lãm đã trở thành một điểm nhấn văn hóa nổi bật trong giai đoạn cuối năm.

Tại Toong IPH (Xuân Thủy, Hà Nội), không gian trưng bày của “Nữ Thời” mang đến nhiều ấn tượng sâu đậm cho công chúng yêu nghệ thuật. Triển lãm không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn thuần, mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo mạnh mẽ và năng lực ứng dụng công nghệ trong nghệ thuật của thế hệ trẻ.

Điều đặc biệt, dự án “Nữ Thời” là thành quả tâm huyết của nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện - Trường Đại học FPT Hà Nội.

Dù không xuất phát từ chuyên môn hội họa hay mỹ thuật truyền thống, nhóm triển lãm đã lựa chọn cách tiếp cận sáng tạo, giàu cảm xúc, kết hợp công nghệ đa phương tiện để kể lại câu chuyện về người phụ nữ Việt qua những lát cắt vừa thân thuộc vừa mới mẻ.

“Nữ Thời” được hình thành từ mong muốn khám phá, tri ân và tôn vinh bản lĩnh, vẻ đẹp, sự hy sinh và vai trò bền bỉ của phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội.

Họa sỹ Hội Trần ấn tượng với sự năng động của các bạn trẻ. (Nguồn: Vietnam+)

Đại diện Ban Tổ chức, Vũ Yến Nhi, chia sẻ: “Nữ Thời” được tạo nên với mong muốn tri ân và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua dòng chảy thời gian, nơi hình ảnh người phụ nữ được nhìn nhận từ nhiều góc độ hiện đại và nhân văn.

“Chúng tôi hy vọng triển lãm không chỉ mang lại trải nghiệm thẩm mỹ mà còn truyền tải nhiều giá trị tích cực đến cộng đồng, góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về người phụ nữ qua ngôn ngữ mỹ thuật,” Nhi cho biết.

Góp phần tạo nên linh hồn của triển lãm là các tác phẩm đến từ những nghệ sĩ trẻ. Trong số đó, họa sỹ Hội Trần, tác giả của hai tác phẩm “Người con gái hái dâu” và “Tiếng chim trong lòng thành phố”, chia sẻ sự trân trọng dành cho dự án: “Đây là một triển lãm mà tôi thực sự đánh giá cao về cách tư duy giáo dục mở mà ngành, trường và đặc biệt là bản thân các em dám bước đi, dấn thân và trải nghiệm. Nó là minh chứng cho một thế hệ trẻ năng động, văn minh và nối tiếp truyền thống với hiện tại - nơi mà ‘hoa tất sẽ đơm trái ngọt’!”

Những chia sẻ trên càng nhấn mạnh tinh thần kết nối giữa giá trị truyền thống và hơi thở đương đại - một trong những thông điệp cốt lõi của “Nữ Thời”.

Tác giả Lê Đức Thành chia sẻ về tác phẩm “Người con gái hái dâu.” (Nguồn: Vietnam+)

Triển lãm cũng ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Bạn Lê Đức Thành, một khán giả trẻ, cho biết đặc biệt ấn tượng với tác phẩm “Người con gái hái dâu” - bộ tranh tái hiện hình ảnh Nguyên Phi Ỷ Lan, người phụ nữ tài sắc và có ảnh hưởng lớn dưới triều Lý.

“Từ chất liệu lịch sử-văn hóa, bộ tranh giúp mình hiểu hơn về vai trò chính trị-xã hội-giáo dục của người phụ nữ thời phong kiến. Đây là góc nhìn vừa quen vừa mới, rất đáng suy ngẫm,” Thành chia sẻ.

Khép lại không gian triển lãm là tác phẩm “Ru” - một video art được lấy cảm hứng từ ký ức thật về những lời ru thuở nhỏ. Sự mộc mạc, gần gũi và chiều sâu cảm xúc khiến nhiều người xem lớn tuổi dừng lại rất lâu, thậm chí rưng rưng khi gợi nhớ về thời thơ bé.

“Ru” trở thành điểm nhấn lắng đọng, khép lại hành trình của “Nữ Thời” bằng sự ấm áp và tràn đầy tính nhân văn.

Tác phẩm “Ru” - Tác giả Đặng Quỳnh Trang. (Nguồn: Vietnam+)

Với hơn 1.500 lượt khách trải nghiệm cùng rất nhiều phản hồi tích cực, “Nữ Thời” đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của một dự án nghệ thuật trẻ: giàu tính giáo dục, giàu cảm xúc và giàu giá trị văn hóa.

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và những cống hiến của người phụ nữ Việt Nam, triển lãm còn khẳng định vai trò trung tâm của họ trong đời sống xã hội hôm nay - quyền được sống đẹp, được hạnh phúc và được làm chủ cuộc đời./.

Dấu ấn phụ nữ Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội Với 63% tham gia lực lượng lao động và 51% doanh nghiệp có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.