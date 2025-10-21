Hội phụ nữ - nòng cốt cho các hoạt động của kiều bào Việt Nam tại Belarus

Ngày 20/10, tại thủ đô Minsk, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus và Hội người Việt tại Belarus phối hợp tổ chức buổi lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, tiếp theo chuỗi các sự kiện tôn vinh và gắn kết cộng đồng người Việt tại Belarus trong năm 2025.

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban chấp hành Hội người Việt, đông đảo chị em và lưu học sinh nữ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Belarus và toàn thể cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung đã chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng nồng nhiệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành cho Hội người Việt và Hội Phụ nữ của cộng đồng; ghi nhận và biểu dương nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa của Hội người Việt trong đó nòng cốt là chị em phụ nữ, trong việc duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng, kế thừa và gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại sứ đặc biệt tri ân cộng đồng về những đóng góp cho đợt quyên góp ủng hộ bà con trong nước chịu thiệt hại do bão lụt gây ra, thể hiện nghĩa đồng bào quý báu của dân tộc Việt Nam.

Dù còn nhiều khó khăn trong mưu sinh, cộng đồng lại nhỏ bé, song số tiền quyên góp cũng được hơn 4.000 USD, là tấm lòng "lá lành đùm lá rách" đáng trân quý.

Thay mặt Cộng đồng, Chủ tịch Hội người Việt Trương Công Đạo đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam đã luôn quan tâm, đồng hành và chăm lo đến đời sống sinh hoạt cộng đồng, thực sự là ngôi nhà đoàn kết dân tộc tại nước bạn Belarus.

Hội người Việt bày tỏ mong muốn Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ Hội tổ chức hoạt động giao lưu và gắn kết cộng đồng, qua đó tạo sân chơi ý nghĩa, phát huy tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, luôn hướng về Tổ quốc, và vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Hội Phụ nữ cộng đồng, với nòng cốt là đội múa và lớp tiếng Việt đã mang đến buổi lễ những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Những tà áo dài truyền thống thướt tha cùng với nụ cười rạng rỡ, giọng hát ngọt ngào và những bông hoa tươi thắm tại buổi lễ đã thể hiện sinh động không khí hân hoan, vui tươi của phụ nữ cả nước trong ngày tôn vinh Phụ nữ Việt Nam.

Với số lượng chiếm đa số trong thành viên của Hội người Việt tại Belarus, hội Phụ nữ cộng đồng đã có nhiều hoạt động rất có ý nghĩa, từ các chương trình văn nghệ độc đáo đến hoạt động dạy và học tiếng Việt, hoạt động thiện nguyện, tương trợ lẫn nhau, góp phần quan trọng vào việc phát triển phong trào cộng đồng người Việt tại Belarus, nơi cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả khó khăn, do đất nước bị cấm vận và chịu tác động của xung đột vũ trang tại các nước lân cận.

Hội phụ nữ đã phát huy được vai trò, sức mạnh, ý chí kiên cường của người Phụ nữ Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để giữ gìn mái ấm gia đình, tình đồng hương nồng thắm và những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam tại đất nước Đông Âu này./.

