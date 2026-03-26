Cháy tàu cá thu mua hải sản tại Cà Mau, thiệt hại ước tính trên 600 triệu đồng

Ngày 26/3, ông Lâm Danh Nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày (26/3), tại khu vực khóm Nhà Mát xảy ra vụ cháy tàu cá thu mua hải sản (mang biển kiểm soát ST-91016 TS) do ông Trương Thanh Phong (49 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ) làm chủ, gây thiệt hại lớn.

Sự việc được người dân phát hiện do khói và lửa bốc lên từ chiếc tàu cá đang neo đậu.

Do trên tàu chứa nhiều vật dụng dễ cháy (như bồn nhựa, nhiên liệu và các vật tư phục vụ thu mua hải sản) nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Ngọn lửa sau đó cháy lan bao trùm toàn bộ phương tiện chỉ trong thời gian ngắn.

Nhận được tin báo, Đội phòng cháy, chữa cháy khu vực Bạc Liêu-Vĩnh Lợi- Hòa Bình, thuộc tỉnh Cà Mau nhanh chóng điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Đồng thời cán bộ, chiến sỹĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát và người dân địa phương cũng tích cực tham gia hỗ trợ, khống chế đám cháy.

Sau một thời gian nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thân tàu cá, cùng nhiều tài sản trên tàu đã bị thiêu rụi; ước thiệt hại trên 600 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau xác định nguyên nhân cháy là do chập điện từ hệ thống điện năng lượng mặt trời trang bị trên tàu cá./.

