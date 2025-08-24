Quảng Ngãi: Cháy tàu cá khi đang neo đậu tại bến

Sáng 24/8, ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá của ngư dân khi đang neo đậu tại bến, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23/8, chiến sỹ Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (xã Tịnh Khê) phát hiện tàu cá QNg 91478 TS đang neo đậu tại khu vực cửa biển Sa Kỳ, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê bị cháy từ phần cabin, có nguy cơ cháy lan sang các tàu đang neo đậu bên cạnh.

Ngay sau đó, Trạm đã triển khai canô cứu nạn, đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để tiến hành các biện pháp chữa cháy. Lực lượng chức năng và ngư dân đã tách tàu cá bị cháy ra để ngăn ngừa cháy lan sang tàu khác.

Đến khoảng 1 giờ 20 phút ngày 24/8, đám cháy được dập tắt. Hậu quả vụ cháy khiến phần cabin tàu cá bị cháy rụi, nhiều bộ phận trên tàu cũng hư hại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra.

Được biết, tàu cá QNg 91478 TS do ông Trần Quốc Hải (sinh năm 1974) thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê làm chủ. Tàu có chiều dài 15,7 m, công suất 420 Cv, chuyên hành nghề lưới vây rút chì.

Trước đó, tàu cá đánh bắt trên biển trở về cảng Tịnh Kỳ bán hải sản và neo đậu để tiếp tục vươn khơi./.

