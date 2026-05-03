Khẩn trương khôi phục cấp điện sau mưa đá, dông lốc diện rộng tại miền Bắc

Ngày 3/5, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện sau đợt mưa dông, mưa đá diện rộng.

Dù mưa đá đã chấm dứt, hoàn lưu mưa dông và các ảnh hưởng sau thiên tai vẫn tiếp tục tác động đến vận hành lưới điện.

Trước đó, chiều tối 2/5, thời tiết cực đoan với mưa lớn kèm dông lốc, sấm sét và mưa đá xảy ra tại nhiều địa phương như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Bắc Ninh…, gây hư hỏng hạ tầng; trong đó có lưới điện, làm gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực.

Tại các địa bàn bị ảnh hưởng, nhiều vị trí đường dây bị hư hỏng, thậm chí có điểm gãy đổ cột do gió giật mạnh.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị điện lực đã huy động lực lượng, tổ chức nhiều mũi công tác tiếp cận hiện trường, cô lập điểm sự cố, thu hẹp phạm vi ảnh hưởng, đồng thời triển khai phương án khắc phục phù hợp với từng khu vực.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, lực lượng cán bộ, công nhân viên điện lực làm việc xuyên đêm, ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng và khu dân cư, đồng thời bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn kỹ thuật trước khi đóng điện trở lại.

Theo EVNNPC, các đơn vị trực thuộc đang tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật lực, duy trì ứng trực, nỗ lực khắc phục nhanh nhất các sự cố do thiên tai gây ra, với mục tiêu sớm khôi phục cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Song song với việc khắc phục sự cố, ngành điện khuyến cáo người dân không đến gần khu vực cột điện đổ, dây điện đứt; không chạm vào thiết bị điện ngoài trời khi thời tiết xấu; chủ động kiểm tra hệ thống điện trong gia đình và kịp thời thông báo các nguy cơ mất an toàn qua tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769.

Sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của các đơn vị điện lực trong điều kiện thời tiết nguy hiểm đã góp phần giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của thiên tai./.

