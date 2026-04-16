Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả nặng nề của mưa đá

Trận mưa đá xảy ra vào rạng sáng 16/4 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các địa phương của tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Mưa đá gây thiệt hại nặng nề

Trận mưa đá kèm giông lốc đã khiến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Bắc Hà chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 115 ha hoa màu bị dập nát, 370 ha cây ăn quả đang độ quả non bị rụng. Có vườn ảnh hưởng đến hơn 80% sản lượng.

Từ sáng sớm 16/4, ông Giàng Seo Sẩu, Trưởng thôn Bản Phố 2 đã cùng Tổ An ninh trật tự thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn đi từng nhà để nắm bắt tình hình và tổng hợp thiệt hại do mưa đá gây ra.

Ông Sẩu cho biết: Thôn Bản Phố 2 có 163 nhà, thì hơn một nửa chịu ảnh hưởng của mưa đá. “Hầu hết vườn mận tam hoa của các hộ gia đình trong thôn đều rụng quả rất nhiều. Đây lại là nguồn sinh kế chính cho bà con, nên chắc chắn năm nay cả thôn đều thất thu rồi” - ông Sẩu nói.

Vừa gom những quả mận non thành từng đống lớn, chị Lê Thanh Hậu, xã Bắc Hà buồn bã cho biết: Gia đình có 300 cây mận và 50 cây lê chuẩn bị cho thu hoạch đều bị hỏng và rụng toàn bộ. Trong đó, có hơn 100 cây mận Tả Van đã rải rác chín chuẩn bị cho thu hoạch và đón khách đến trải nghiệm vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Toàn bộ lê vừa được bọc và tỉa bớt quả để 2 tháng nữa thu hái mang đi bán. Tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 400 triệu đồng. "Trận mưa đá này dữ dội và ác liệt hơn trận mưa đá lịch sử năm 2013. Nông dân thực sự trở tay không kịp," chị Hậu buồn bã chia sẻ.

Vườn mận Bắc Hà trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề. (Ảnh: TTXVN phát)

Không chỉ cây ăn quả ôn đới, các loại hoa màu như ngô cũng bị thiệt hại nặng. Ông Ly Seo Tếnh ở thôn Bản Phố chia sẻ “khoảng hơn 1 giờ sáng là bắt đầu có dấu hiệu mưa. Tôi ở trong nhà, cứ thấy ầm ầm bên ngoài, biết là mưa đá to lắm, lo lắng hoa màu, cây cối nhưng không biết phải làm thế nào. Năm nay gia đình xác định mất mùa toàn bộ."

Ngoài sản xuất nông nghiệp, trận mưa đá kèm giông lốc đã khiến 333 căn nhà bị thiệt hại, 4 người bị thương. Các nạn nhân là công nhân đang ngủ tại lán ở khu vực thôn Ngải Số, hiện được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà, sức khỏe đã ổn định.

Ông Bùi Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hà cho biết, do trận mưa đá xảy ra vào ban đêm nên gây thiệt hại lớn cho người dân địa phương. Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, đưa 4 người bị thương đi cấp cứu, đến nay sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Không riêng tại Bắc Hà, mưa đá cũng xảy ra tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, toàn tỉnh có 338 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở; 485,5 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó, 370 ha cây công nghiệp, cây ăn quả tại xã Bắc Hà; 115,5 ha cây hàng năm...

Trước tình hình đó, ngày 16/4/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành văn bản hỏa tốc số 2887/UBND-NLN về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại do dông lốc và mưa đá gây ra trong đêm 15/4 và rạng sáng 16/4.

Lãnh đạo xã Bắc Hà (Lào Cai) thăm các nạn nhân bị thương do dông lốc đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã Mường Khương và Bắc Hà phải nhanh chóng kiểm tra, thống kê chính xác mức độ thiệt hại, đồng thời huy động tối đa lực lượng tại chỗ để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, nhất là các hộ có nhà bị hư hỏng hoặc tốc mái.

Các địa phương cần tổ chức thăm hỏi, động viên người bị thương và triển khai các chính sách hỗ trợ về nhà ở, khôi phục sản xuất theo đúng quy định để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác khắc phục và hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Trong buổi sáng 16/4, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hà tổ chức các đoàn trực tiếp đi kiểm tra, nắm tình hình thiệt hại tại một số khu vực bị ảnh hưởng, thăm hỏi, động viên một số hộ gia đình bị ảnh hưởng về nhà ở trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhanh chóng thống kê, đánh giá chi tiết mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện đang là cao điểm mùa mưa đá trong năm. Do đó, người dân các địa phương, nhất là các xã, phường miền núi thường xảy ra mưa đá cần chủ động phòng, chống hiện tượng cực đoan trên, vì nhiều khả năng mưa đá tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, các địa phương đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, bảo đảm quân số sẵn sàng xử lý các tình huống.

Song song với đó, các bản tin cảnh báo mưa dông tiếp tục được cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cảnh báo đến chính quyền cơ sở, người dân./.

Mưa đá dữ dội trút xuống Bắc Hà làm sập nhà và 4 người bị thương Rạng sáng 16/4, một trận mưa đá lớn đã khiến nhiều hoa màu, tài sản của người dân ở xã Bắc Hà bị tàn phá. Dông lốc kèm theo khiến một ngôi nhà sàn bị đổ sập, 4 người bị thương.