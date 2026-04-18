Thanh Hóa khẩn trương thống kê, khắc phục thiệt hại do mưa đá, dông lốc

Đêm 17, rạng sáng 18/4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một đợt thời tiết cực đoan với dông lốc, sét kèm theo mưa đá, mưa lớn gây thiệt hại về tài sản, hoa màu và cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương.

Theo ghi nhận ban đầu, hiện tượng mưa đá xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng cường độ mạnh, kèm theo gió giật và sấm chớp đã làm nhiều mái tôn, mái ngói nhà dân bị thủng, tốc mái; nhiều diện tích cây trồng bị đổ gãy, dập nát.

Một số phương tiện giao thông, đặc biệt là ôtô, cũng bị ảnh hưởng do mưa đá rơi với kích thước lớn. Ngoài ra, một số công trình công cộng, trường học bị hư hại.

Tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, dông lốc kèm mưa đá xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17/4 đã gây thiệt hại rõ rệt.

Hai cơ sở giáo dục trên địa bàn là Trường Mầm non và Trường Trung học cơ sở Thiệu Dương bị tốc mái, hư hỏng nhiều hạng mục. Không chỉ vậy, tường rào của một số hộ dân bị đổ sập, nhiều diện tích hoa màu bị gió quật ngã, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống người dân.

Người dân địa phương cho biết mưa đá diễn ra chỉ trong ít phút nhưng đủ để gây hoang mang khi những viên đá rơi xuống mái nhà tạo ra tiếng động lớn, dồn dập.

Đáng chú ý, đây là hiện tượng hiếm gặp tại khu vực đồng bằng như Hàm Rồng, nơi trước đây mưa đá thường chỉ xuất hiện ở các vùng núi cao. Sự bất thường của thời tiết càng làm gia tăng lo ngại về những diễn biến cực đoan trong thời gian tới.

Bà Lê Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàm Rồng cho biết ngay trong sáng 18/4, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các tổ dân phố rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Các biện pháp dọn dẹp cây gãy đổ và đảm bảo an toàn cho người dân đang được triển khai đồng bộ.

Mưa đá ở Thanh Hóa. (Ảnh TTXVN phát)

Tại xã Hoàng Giang, mưa dông kèm mưa đá trong cùng thời điểm cũng gây thiệt hại bước đầu về nhà ở và hoa màu. Chính quyền địa phương đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài hai địa phương trên, hiện tượng mưa đá còn được ghi nhận tại một số xã khác thuộc cả khu vực đồng bằng và miền núi của tỉnh. Dù diễn ra trong thời gian ngắn, song mức độ ảnh hưởng không nhỏ, cho thấy tính chất bất thường và khó lường của thời tiết chuyển mùa.

Trước tình hình trên, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương khẩn trương nắm bắt diễn biến, thống kê đầy đủ thiệt hại, kịp thời báo cáo theo quy định.

Đồng thời, các địa phương cần chủ động triển khai biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

