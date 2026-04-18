Quảng Ninh kiên quyết loại bỏ sản phẩm OCOP không duy trì chất lượng

Với chiến lược lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi và liên kết chuỗi làm đòn bẩy, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh Quảng Ninh đang chuyển dịch mạnh mẽ từ số lượng sang chiều sâu, từng bước khẳng định thương hiệu tại thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Tiến Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Quảng Ninh khẳng định quan điểm của tỉnh là tập trung vào chiều sâu, không chạy theo số lượng.

Cơ quan quản lý sẽ rà soát nghiêm ngặt, kiên quyết đưa ra khỏi chương trình những sản phẩm không duy trì được chất lượng hoặc dừng sản xuất.

Tính đến đầu tháng 4/2026, Quảng Ninh có 432 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Đáng chú ý, 100% sản phẩm thực phẩm đã tuân thủ quy định an toàn vệ sinh và hiện diện trên các sàn thương mại điện tử. Việc dịch chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị đã giúp doanh thu của các chủ thể OCOP tăng bình quân 17,6%/năm.

Trong giai đoạn tới, ngành nông nghiệp Quảng Ninh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị, từ đánh giá phân hạng đến truy xuất nguồn gốc.

Tỉnh tập trung hỗ trợ các chủ thể áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (GMP, ISO, HACCP) và xây dựng mã số vùng trồng, vùng nuôi nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu công nhận thêm ít nhất 30 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó phấn đấu có 1-2 sản phẩm đạt hạng 5 sao quốc gia.

Tỉnh cũng đặt ra tiêu chí 100% sản phẩm OCOP phải được dán tem điện tử hoặc mã số mã vạch để truy xuất nguồn gốc.

Hướng tới năm 2030, địa phương phấn đấu có thêm 180-200 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên (khoảng 10 sản phẩm đạt 5 sao); củng cố ít nhất 50% sản phẩm đã phân hạng.

Tỉnh xác định quy trình sản xuất phải bắt đầu từ đất và giống, tập trung vào các vùng sản xuất tập trung cho sản phẩm chủ lực như trà, ba kích, trà hoa vàng, gà Tiên Yên... theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hướng tới hữu cơ.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, Quảng Ninh ưu tiên đầu tư hạ tầng cho các vùng sản xuất tại khu vực miền núi, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến lược này không chỉ gia tăng giá trị nông sản mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và kiến tạo những "sản phẩm di sản" mang đậm bản sắc văn hóa địa phương để tự tin vươn ra biển lớn.

Trước đó, trung tuần tháng 4/2026, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương đã công nhận thêm 8 sản phẩm của Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp quốc gia.

Kết quả này nâng tổng số sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh lên 16 sản phẩm, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm đạt hạng sao cao nhất.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Tú đóng góp 6 sản phẩm trà đạt hạng 5 sao gồm: trà Bạch Mẫu Đơn Đường Hoa, Bích Loa Xuân Đường Hoa, Đường Hoa Lão Tướng Quân, Lục trà Đường Hoa, Bích Loa Xuân Đường Hoa dệt hương Sen và Lục trà Đường Hoa dệt hương Nhài.

Đây là thành quả của quá trình đầu tư bài bản từ vùng nguyên liệu hữu cơ 16 ha tại xã Đường Hoa, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Nhật Bản và kỹ thuật chế biến hiện đại.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, CEO thương hiệu trà Việt Tú cho biết để đảm bảo chất lượng đặc sản, đơn vị đã xây dựng tường cách ly vùng nguyên liệu, sử dụng phân bón hữu cơ và thực hiện quy trình hái tay thủ công.

Sắp tới, đơn vị dự kiến mở không gian văn hóa trà tại Quảng Tây (Trung Quốc) để quảng bá tinh hoa trà Việt đến người tiêu dùng quốc tế, đồng thời cũng tổ chức quảng bá, trưng bày rộng rãi hơn ở Quảng Ninh.

Bên cạnh mặt hàng trà, hai sản phẩm khác cũng ghi danh vào danh mục 5 sao quốc gia đợt này là Rượu mơ Yên Tử Lộc Xuân (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất dịch vụ và Thương mại Thăng Long) và Rượu Ba Kích ngâm biển Vung Viêng (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Vung Viêng)./.

"Tinh hoa bản địa" OCOP và giai đoạn sàng lọc khắt khe hơn Khi số lượng không còn là thước đo duy nhất, OCOP buộc phải bước sang giai đoạn sàng lọc khắt khe hơn để những tinh hoa bản địa tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.