Nâng cấp nhiều hạng mục tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Theo ông Trương Thanh Liêm, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án nâng cấp hạ tầng khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Đây là dự án quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, nhiều hạng mục trọng điểm sẽ được triển khai như nâng cấp, mở rộng Trạm kiểm soát liên hợp; đầu tư, mở rộng tuyến đường kết nối từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài đến cửa khẩu; xây dựng hệ thống kênh thoát nước.

Dự án hướng đến mục tiêu hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu, đảm bảo kết nối thông suốt với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài; từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, công trình kiểm soát phục vụ hoạt động thương mại, dịch vụ, đồng thời khắc phục tình trạng ngập úng, ùn tắc do đầu tư chưa đồng bộ.

Việc đầu tư cũng góp phần tạo diện mạo hiện đại, xứng tầm với vai trò cửa khẩu quốc tế lớn của khu vực phía Nam.

Đồng thời, dự án tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có, tránh lãng phí nguồn lực; tạo điều kiện phát triển các ngành dịch vụ thương mại, logistics, du lịch biên giới; thu hút đầu tư thứ cấp vào các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu; thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, gia tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Tây Ninh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh-quốc phòng, giữ vững trật tự khu vực biên giới.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển hạ tầng Mộc Bài đến năm 2030 với quy mô tổng thể, đồng bộ, gồm 3 hợp phần chính nhằm bảo đảm năng lực khai thác của Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài trong dài hạn.

Cụ thể, hợp phần 1 là đầu tư mở rộng tuyến đường kết nối từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tổng chiều dài khoảng 4,45km, mặt đường rộng 38m, có dải phân cách giữa.

Hợp phần 2 là nâng cấp, mở rộng Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Mộc Bài, kết hợp cải tạo cảnh quan khu vực cột mốc 171. Hợp phần 3 là xây dựng tuyến kênh thoát nước khu vực cửa khẩu.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 962 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 179 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 620,6 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí dự phòng và các chi phí khác. Dự án dự kiến thực hiện từ nay đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cũng đang khảo sát, trình cấp có thẩm quyền chủ trương cải tạo, sửa chữa các trạm kiểm soát tại cửa khẩu Xa Mát, Bình Hiệp; đồng thời nghiên cứu đầu tư Trạm kiểm soát liên hợp và các hạng mục cần thiết tại cửa khẩu Chàng Riệc nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cửa khẩu quốc tế trong thời gian tới./.

