Xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm kinh tế biển trọng điểm của Bắc Bộ

Tỉnh ủy Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về chiến lược phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 16-NQ/TU xác định tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế biển và vùng ven biển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; từng bước xây dựng vùng ven biển trở thành khu vực phát triển năng động, hiện đại, là cực tăng trưởng mới của tỉnh và của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Phát triển “xanh” và bền vững

Mục tiêu phát triển vùng kinh tế ven biển trở thành cực tăng trưởng khu vực Đông Nam của Ninh Bình; tạo sức lan tỏa, tăng cường liên kết phát triển với các vùng động lực khác trong tỉnh và khu vực; tổ chức không gian phát triển kinh tế biển của tỉnh Ninh Bình gắn với mô hình phát triển không gian của tỉnh theo định hướng một trục động lực - hai đầu phát triển - ba cực phát triển - bốn vùng kinh tế - năm hành lang kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của khu vực ven biển là không gian phát triển động lực mới; cơ bản hình thành hệ thống cảng biển nước sâu, trung tâm logistics; phát triển các trung tâm dịch vụ, hậu cần nghề cá; hoàn thiện hệ thống đê biển, trồng rừng thay thế, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng; hoàn thiện hạ tầng đô thị ven biển.

Nghị quyết đề ra tốc độ tăng trưởng kinh tế biển và ven biển bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt trên 11%/năm; tỷ trọng kinh tế biển và ven biển trong đó GRDP toàn tỉnh đạt trên 20%; tỷ lệ đô thị hóa khu vực ven biển đạt trên 50%; 100% xã ven biển đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"; 100% phương tiện khai thác thủy sản xa bờ được quản lý, giám sát hành trình theo quy định; không còn tình trạng vi phạm IUU…

Tầm nhìn đến năm 2045, vùng kinh tế ven biển Ninh Bình trở thành một trong các trung tâm kinh tế, đô thị, logistics biển trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước; có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thương hàng hóa, dịch vụ và văn hóa của vùng, cả nước và khu vực.

Trước mắt Ninh Bình xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, phát triển và mở rộng Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, hiện đại; ưu tiên phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ cảng biển và đô thị ven biển, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tăng cường kết nối chặt chẽ với các Khu kinh tế biển Bắc Bộ như Cát Hải-Đình Vũ, Nghi Sơn và Thái Bình.

Về phát triển nông nghiệp, thủy sản, tỉnh Ninh Bình chú trọng phát triển các ngành nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, công nghiệp chế biến bảo quản, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch; chuyển từ nuôi trồng thuỷ sản theo phương thức truyền thống sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao; tập trung phát triển các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, công nghiệp chế biến sâu; hình thành các khu trồng lúa hữu cơ, chất lượng cao; phát triển du lịch sinh thái biển theo hướng bền vững, hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, phát triển cộng đồng và khai thác giá trị di sản; xây dựng thương hiệu du lịch sinh thái Ramsar tầm khu vực, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái và gìn giữ nguồn gene quý hiếm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy; chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng…

Diện tích rừng ngập mặn được trồng mới và bảo vệ bên cạnh những chòi canh ngao trong Vườn Quốc gia Xuân Thủy. (Ảnh: Lâm Khánh/TTVN)

Khuyến khích phát triển các ngành kinh tế biển có lợi thế

Để xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm kinh tế biển trọng điểm của Bắc Bộ, cấp ủy, chính quyền các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững kinh tế biển; trong đó tuyên truyền chuyên sâu về các chủ trương lớn về phát triển hạ tầng ven biển; phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển; phát triển hệ thống cảng biển - logistics; nuôi trồng, khai thác thủy sản công nghệ cao; phục hồi rừng ngập mặn, du lịch sinh thái; tăng cường tuyên truyền các mô hình kinh tế biển hiệu quả, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức rà soát toàn diện hệ thống cơ chế, chính sách hiện hành của tỉnh có liên quan đến phát triển kinh tế biển và vùng ven biển; ưu tiên xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các ngành kinh tế biển có lợi thế của tỉnh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án đầu tư quy mô lớn, dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường và các dự án có khả năng tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhất là các dự án trọng điểm hiện đang triển khai tại Khu kinh tế Ninh Cơ.

Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, vùng ven biển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển và ven biển; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai và mặt nước ven biển; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt; hoàn thiện cơ chế phối hợp, cơ chế chia sẻ thông tin giữa các sở, ban, ngành và các địa phương ven biển trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên biển; bảo đảm sự thống nhất trong quản lý nhà nước về biển và vùng ven biển.

Bãi biển Nhà thờ đổ, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường và các thủ tục có liên quan đến các dự án kinh tế biển; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế biển; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy các dự án đầu tư vào khu vực ven biển và các lĩnh vực kinh tế biển của tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; trong đó ưu tiên nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trọng điểm, tạo nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế biển của tỉnh; đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách để phát triển kinh tế biển; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật và lao động có tay nghề cao gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của các ngành, lĩnh vực kinh tế biển và yêu cầu phát triển trong tình hình mới; xây dựng cơ chế hỗ trợ về nhà ở và các cơ chế hỗ trợ khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với người lao động tại khu kinh tế, khu công nghiệp và khu vực ven biển để thu hút và nâng cao đời sống cho người lao động khu vực ven biển./.

