Việt Nam đóng góp lớn vào hoạt động hiệu quả của Sân bay Changi

Trong số 10 thị trường lớn nhất có số lượt hành khách đã đi qua Sân bay Changi, Việt Nam và Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất, tăng lần lượt 26,5% và 17,7%.

Đỗ Vân
Hành khách xếp hàng tại quầy làm thủ tục ở sân bay Changi, Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong ba tháng đầu năm 2026, khoảng 17,6 triệu lượt hành khách đã đi qua Sân bay Changi, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2025, ngay cả khi du lịch giữa Singapore và Trung Đông giảm do chiến sự ở Iran.

Việt Nam đóng góp đáng kể vào hoạt động hiệu quả của Sân bay Changi trong giai đoạn này.

Theo số liệu thống kê mới nhất do Tập đoàn Sân bay Changi (CAG) công bố ngày 17/4, trong 12 tháng tính đến tháng 3/2026, lượng hành khách tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 70,4 triệu lượt, mức cao nhất trong giai đoạn 12 tháng.

Trong tháng 3, lượng hành khách giữa Singapore và Trung Đông giảm 80% so với cùng kỳ năm ngoái do các chuyến bay bị gián đoạn và hủy. Để đối phó, các hãng hàng không đã bổ sung khoảng 90 chuyến bay giữa Singapore và các thành phố như Frankfurt, London, Munich, Muscat, Paris, Perth và Sydney. Tập đoàn Sân bay Changi cho biết tổng số lượt cất cánh và hạ cánh của máy bay đạt 95.300 lượt trong 3 tháng đầu năm, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê của Tập đoàn Sân bay Changi, nhu cầu đi lại trong quý đầu tiên được thúc đẩy bởi lưu lượng lớn hành khách đến và đi từ Bắc Á và châu Âu bất chấp tác động của tình hình địa chính trị ở Trung Đông. Năm thị trường hàng đầu của Changi trong quý này là Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Australia và Ấn Độ. Trong số 10 thị trường lớn nhất, Việt Nam và Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất, tăng lần lượt 26,5% và 17,7%.

Các tuyến bay bận rộn nhất trong qua là Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta, Tokyo và Hong Kong (Trung Quốc). Trong số 10 tuyến bay bận rộn nhất, các tuyến đến Thượng Hải, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Tokyo ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất.

Trong quý đầu tiên của năm, Sân bay Changi đã bổ sung thêm nhiều tuyến bay đến các thành phố khác. Tại Đông Nam Á, hãng hàng không giá rẻ Scoot đã bắt đầu 5 chuyến bay mỗi tuần đến Chiang Rai (Thái Lan) và 4 chuyến bay mỗi tuần đến Palembang (Indonesia).

Hãng hàng không Jetstar Airways của Australia đã bổ sung các chuyến bay đến Sunshine Coast và Newcastle- cả hai đều quá cảnh qua Bali- nâng tổng số thành phố kết nối với Australia lên con số kỷ lục 9 thành phố.

Sân bay Changi đã xử lý 517.000 tấn hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không trong quý đầu tiên năm 2026, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2025. Năm thị trường vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không hàng đầu là Trung Quốc đại lục, Mỹ, Australia, Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ.

Năm 2025, Sân bay Changi đã đón lượng hành khách kỷ lục 69,98 triệu người, vượt qua con số trước đó là 68,3 triệu hành khách được ghi nhận vào năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 khiến các chuyến bay phải ngừng hoạt động và làm gián đoạn du lịch hàng không toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
