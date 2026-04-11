Chính trị

Phái đoàn Việt Nam tại LHQ chung vui Tết cổ truyền của Lào, Campuchia

Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã dẫn đầu đoàn các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York (Mỹ) đến chúc mừng các Phái đoàn của Lào và Vương quốc Campuchia nhân dịp lễ Bun Pi May và Chol Chnam Thmey.

Thanh Tuấn
Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Phu nhân chúc mừng Đại sứ Lào Thongphane Savanphet và Phu nhân. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Ngày 10/4, nhân dịp Tết cổ truyền Phật lịch Bun Pi May của Lào và Chol Chnam Thmey của Campuchia, Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã dẫn đầu đoàn các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York (Mỹ) đến chúc mừng các Phái đoàn Thường trực của Lào và Vương quốc Campuchia.

Tại trụ sở Phái đoàn Lào, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng thời bày tỏ vui mừng về phát triển của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt-Lào.

Nhân dịp này, Trưởng Phái đoàn Việt Nam chia sẻ thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào đã gửi điện chúc mừng tới Ban lãnh đạo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Lào Thongphane Savanphet chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đại sứ Đỗ Hùng Việt và các đồng chí, đồng nghiệp Việt Nam; đánh giá cao truyền thống hợp tác tin cậy và ủng hộ lẫn nhau giữa hai Phái đoàn thời gian qua tại Liên hợp quốc.

Đại sứ Savanphet cũng chia sẻ thông tin về kết quả bầu lãnh đạo chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa X; mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau duy trì tăng trưởng và bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chúc mừng Đại sứ Campuchia Chhea Keo. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Tại Phái đoàn Campuchia, Đại sứ Đỗ Hùng Việt chúc mừng Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Chhea Keo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và gia đình Phái đoàn Campuchia tại Liên hợp quốc; đánh giá cao những thành tựu mọi mặt mà nhân dân “đất nước chùa tháp” đạt được thời gian qua và bày tỏ tin tưởng Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa cũng như tích cực phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là giữa hai Phái đoàn tại New York.

Đại sứ Chhea Keo bày tỏ phấn khởi về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Campuchia-Việt Nam thời gian qua, tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục được củng cố hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trưởng Phái đoàn Campuchia nhất trí phối hợp thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là Liên hợp quốc và trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN tại New York trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chol Chnam Thmey #Tết cổ truyền #Việt Nam-Lào #Việt Nam-Campuchia Campuchia Lào
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030

