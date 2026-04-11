Quan hệ truyền thống gắn bó đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược giữa Việt Nam-Lào và Campuchia

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 9-10/4.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn phóng viên đi theo Đoàn về kết quả nổi bật của chuyến thăm:

- Xin Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng cho biết những điểm nhấn và kết quả nổi bật của chuyến thăm chính thức tới Lào và Campuchia của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Chuyến thăm chính thức tới Lào và Campuchia của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí trên cương vị Thường trực Ban Bí thư và diễn ra ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Quốc hội kiện toàn bộ máy Nhà nước và càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào thời điểm nhân dân Lào và Campuchia chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bun Pi-may của Lào và Chol Chnam Thmey của Campuchia.

Lãnh đạo cấp cao, các cấp và Nhân dân hai nước đã dành cho đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam nghi lễ đón tiếp trọng thể, những tình cảm hết sức tốt đẹp và nồng thắm.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chụp ảnh chung tại Lễ đón. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và mang nhiều ý nghĩa.

Thứ nhất, chuyến thăm Lào và Campuchia đầu tiên này của Đồng chí Thường trực Ban Bí thư tiếp nối ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và Campuchia sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với quan hệ truyền thống gắn bó đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược của quan hệ giữa Việt Nam và từng nước.

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia đều chia sẻ ý nghĩa sâu sắc này.

Thứ hai, trong chuyến thăm này, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã cùng các nhà Lãnh đạo Lào và Campuchia trao đổi tình hình mỗi nước để cập nhật thông tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Các đồng chí lãnh đạo Lào và Campuchia đều đánh giá rất cao thành tựu mọi mặt của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng như việc Việt Nam tổ chức thành công bầu cử Quốc hội, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới.

Thứ ba, chuyến thăm đã góp phần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, yếu tố mấu chốt và chiến lược của quan hệ.

Về kết quả thời gian qua, đồng chí Trần Cẩm Tú và lãnh đạo hai nước đều đánh giá quan hệ hợp tác phát triển tích cực, toàn diện, quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư có nhiều khởi sắc, ngày càng xứng tầm với quan hệ chính trị; hợp tác an ninh-quốc phòng, kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân ngày càng hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân chuyến thăm, các nhà Lãnh đạo đã trao đổi về phương hướng và biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các thỏa thuận chung cấp cao, trong đó có những vấn đề lớn và mới như phối hợp để ứng phó với những tác động từ khủng hoảng ở Trung Đông, trong đó có lĩnh vực năng lượng, điện.

Thứ tư, nhân dịp này, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã có các cuộc gặp với cộng đồng người Việt, cộng đồng doanh nghiệp ở hai nước, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và có cuộc gặp rất ý nghĩa với cựu học sinh Campuchia từng học ở Việt Nam.

Các cuộc gặp đã góp phần thắt chặt thêm tình cảm giữa Việt Nam và hai nước.

- Xin Bộ trưởng cho biết những biện pháp nhằm triển khai kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của đồng chí Thường trực Ban Bí thư?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Trên cơ sở các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lào và Campuchia triển khai các phương hướng và biện pháp như sau:

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam và Lào, Campuchia tiếp tục trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và các kênh Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường hiểu biết, tăng cường tin cậy, góp phần tăng hiệu quả hợp tác, cùng nhau giải quyết những vấn đề mới. Đây là những hoạt động hết sức cụ thể nhưng có ý nghĩa chiến lược.

Thứ hai, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các cơ chế hợp tác song phương, đẩy mạnh hợp tác Đảng, tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, đẩy mạnh hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương.

Vừa qua, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế và đây là một hướng đi quan trọng.

Thứ ba, tăng cường liên kết về thương mại, đầu tư, hạ tầng, tài chính ngân hàng và chuỗi cung ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương với Lào đạt 10 tỷ USD và với Campuchia đạt 20 tỷ USD, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962 -5/9/2027), 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2027); và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027), qua đó tăng cường sự tham gia của người dân vào các hoạt động của ba Đảng, ba nước, tôn vinh những giá trị lịch sử to lớn của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa ba Đảng, ba nước và gìn giữ giá trị đoàn kết, gắn bó như tài sản vô giá cho thế hệ sau.

Thứ sáu, phát huy vai trò của truyền thông, thông tin về tình hình phát triển của mỗi nước, tình hình quan hệ hợp tác, từ đó nâng cao hiểu biết, củng cố nền tảng xã hội, vun đắp tình cảm hữu nghị và tạo sự đồng thuận, ủng hộ bền vững của nhân dân hai nước đối với việc phát triển quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia.

Chuyến thăm của đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Lào và Campuchia trong việc đưa các mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống phát triển lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển ở khu vực, trên thế giới./.

