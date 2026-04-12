Thái Lan hoàn tất thủ tục nội bộ trước khi họp ủy ban biên giới với Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 11/4 cho biết nước này chưa sẵn sàng tham dự cuộc họp Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia (JBC), dự kiến từ ngày 17-25/4, do chưa hoàn tất các thủ tục nội bộ.



Phát biểu của ông Sihasak đáp lại lời mời chính thức của Campuchia dành cho Thái Lan tham gia cuộc họp mà Phnom Penh hy vọng sẽ thúc đẩy nỗ lực phân định biên giới bị trì hoãn từ lâu.

Ông Sihasak cho hay Bangkok cần hoàn tất việc điều chỉnh thành phần phái đoàn, phê duyệt cơ cấu JBC mới và bổ nhiệm các ủy viên trước khi xác nhận tham dự.

Ông nhấn mạnh vị trí chủ trì JBC nên do chuyên gia kỹ thuật đảm nhiệm, với lý do ủy ban xử lý các vấn đề pháp lý và biên giới phức tạp.



Thái Lan ghi nhận nỗ lực thúc đẩy đối thoại của Campuchia, song khẳng định phải tuân theo tiến độ riêng. Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN vào đầu tháng 5 tới.



Về phía Campuchia, sau phản hồi trên của Thái Lan, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ hy vọng hai nước láng giềng có thể hợp tác “nhanh chóng và chân thành.”

Trên mạng xã hội, ông Hun Manet nhấn mạnh: “Tôi tin rằng đây sẽ là nền tảng cho hòa bình lâu dài, giúp người dân sinh sống dọc khu vực biên giới chung có thể sống yên bình. Campuchia hoàn toàn sẵn sàng."



Campuchia và Thái Lan đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức từ ngày 27/12/2025, sau 3 tuần xung đột vũ trang gây thương vong cho cả hai bên.

Cuối tháng 1 vừa qua, Ban thư ký của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Campuchia - Thái Lan đã tiến hành cuộc họp trong 3 ngày, song không đạt được đồng thuận./.

