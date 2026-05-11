Thái Lan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất trong 1 thập kỷ

Theo lực lượng chống buôn bán động vật hoang dã, các vụ bắt giữ và thu giữ số ngà voi đã diễn ra đồng thời tại 7 tỉnh của Thái Lan hôm 7/5.

Hoàng Châu
Cảnh sát Thái Lan trưng bày số ngà voi thu giữ tại một cuộc họp báo ở Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát Thái Lan trưng bày số ngà voi thu giữ tại một cuộc họp báo ở Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/5, cảnh sát Thái Lan thông báo đã triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất trong vòng 10 năm qua, bắt giữ 9 đối tượng bị cáo buộc tìm cách bán khoảng 250kg ngà voi châu Phi qua Facebook.

Theo lực lượng chống buôn bán động vật hoang dã, các vụ bắt giữ và thu giữ số ngà voi đã diễn ra đồng thời tại 7 tỉnh của Thái Lan hôm 7/5.

Số tang vật trị giá khoảng 300.000 USD gồm các mảnh ngà voi đã cắt nhỏ, đồ trang sứ, cán dao...

Ông Patompong Thongchamroon thuộc Cục Phòng chống tội phạm môi trường của cảnh sát quốc gia Thái Lan cho biết đây là lô ngà voi lớn nhất bị thu giữ trong 10 năm qua. Các vụ buôn lậu này trước đó đều được thực hiện bằng đường biển từ châu Phi.

Theo ông Patompong, một sỹ quan cảnh sát đã phát hiện một nhóm kín trên Facebook chuyên rao bán ngà voi châu Phi nhập lậu tại Thái Lan. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 9 công dân Thái Lan là quản trị viên của nhóm này, phụ trách đăng thông tin bán ngà voi.

Theo thông báo của cảnh sát, các đối tượng bị truy tố về hành vi tàng trữ và buôn bán trái phép các bộ phận động vật hoang dã được bảo vệ. Tội danh này có thể bị phạt tới 10 năm tù, phạt tiền 1 triệu baht (khoảng 30.800 USD), hoặc đồng thời cả hai hình phạt.

Cả voi châu Phi và voi châu Á - biểu tượng quốc gia của Thái Lan - hiện đều được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm loài nguy cấp trên toàn cầu.

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã chính thức cấm hoạt động buôn bán quốc tế ngà voi từ năm 1990./.

(TTXVN/Vietnam+)
