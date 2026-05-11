Anh thả lính dù xuống đảo Tristan da Cunha để hỗ trợ cho ca nhiễm virus Hanta

Quân đội Anh đã triển khai một chiến dịch đặc biệt, thả dù lực lượng y tế xuống đảo Tristan da Cunha nhằm cung cấp hỗ trợ khẩn cấp sau khi xuất hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Hanta tại đây.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, đội triển khai gồm 6 lính dù và 2 nhân viên y tế thuộc Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 16. Lực lượng này đã nhảy dù từ máy bay vận tải A400M của Không quân Hoàng gia (RAF) xuống hòn đảo ở Nam Đại Tây Dương.

Cùng thời điểm, các thiết bị y tế và nguồn oxy thiết yếu cũng được thả xuống để phục vụ công tác điều trị.

Đây là lần đầu tiên quân đội Anh triển khai nhân viên y tế theo hình thức nhảy dù để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cho thấy khả năng phản ứng nhanh và phạm vi hoạt động toàn cầu của lực lượng vũ trang nước này.

Tristan da Cunha là lãnh thổ hải ngoại xa xôi nhất có người sinh sống của Anh, nằm giữa Nam Đại Tây Dương. Hòn đảo không có sân bay, chỉ có thể tiếp cận bằng đường biển và hiện có khoảng hơn 200 cư dân sinh sống.

Để thực hiện nhiệm vụ, lực lượng quân đội đã bay gần 6.800km từ căn cứ RAF Brize Norton tới đảo Ascension, sau đó tiếp tục hành trình hơn 3.000km tới Tristan da Cunha.

Máy bay A400M được tiếp nhiên liệu trên không bởi máy bay Voyager của RAF.

Giới chức quân sự cho biết điều kiện thời tiết tại Tristan da Cunha rất khắc nghiệt, với gió mạnh, gây nhiều thách thức cho hoạt động nhảy dù và triển khai lực lượng.

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh Anh đang phối hợp với các đối tác quốc tế ứng phó với nguy cơ lây lan virus Hanta liên quan đến tàu du lịch MV Hondius. Các công dân Anh trên tàu đang được hồi hương và theo dõi y tế nghiêm ngặt, dù chưa ghi nhận triệu chứng./.