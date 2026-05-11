Thế giới

Châu Âu

Anh thả lính dù xuống đảo Tristan da Cunha để hỗ trợ cho ca nhiễm virus Hanta

Trong một chiến dịch chưa từng có, quân đội Anh đã điều máy bay A400M thả dù lực lượng y tế và thiết bị oxy xuống đảo Tristan da Cunha nhằm ứng phó khẩn cấp với một trường hợp nghi nhiễm virus Hanta.

Phong Hà
Quân đội Anh nhảy dù xuống đảo Tristan da Cunha để xử lý trường hợp nghi nhiễm virus Hanta. (Nguồn: The Guardian)
Quân đội Anh nhảy dù xuống đảo Tristan da Cunha để xử lý trường hợp nghi nhiễm virus Hanta. (Nguồn: The Guardian)

Quân đội Anh đã triển khai một chiến dịch đặc biệt, thả dù lực lượng y tế xuống đảo Tristan da Cunha nhằm cung cấp hỗ trợ khẩn cấp sau khi xuất hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Hanta tại đây.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, đội triển khai gồm 6 lính dù và 2 nhân viên y tế thuộc Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 16. Lực lượng này đã nhảy dù từ máy bay vận tải A400M của Không quân Hoàng gia (RAF) xuống hòn đảo ở Nam Đại Tây Dương.

Cùng thời điểm, các thiết bị y tế và nguồn oxy thiết yếu cũng được thả xuống để phục vụ công tác điều trị.

Đây là lần đầu tiên quân đội Anh triển khai nhân viên y tế theo hình thức nhảy dù để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cho thấy khả năng phản ứng nhanh và phạm vi hoạt động toàn cầu của lực lượng vũ trang nước này.

Tristan da Cunha là lãnh thổ hải ngoại xa xôi nhất có người sinh sống của Anh, nằm giữa Nam Đại Tây Dương. Hòn đảo không có sân bay, chỉ có thể tiếp cận bằng đường biển và hiện có khoảng hơn 200 cư dân sinh sống.

Để thực hiện nhiệm vụ, lực lượng quân đội đã bay gần 6.800km từ căn cứ RAF Brize Norton tới đảo Ascension, sau đó tiếp tục hành trình hơn 3.000km tới Tristan da Cunha.

Máy bay A400M được tiếp nhiên liệu trên không bởi máy bay Voyager của RAF.

Giới chức quân sự cho biết điều kiện thời tiết tại Tristan da Cunha rất khắc nghiệt, với gió mạnh, gây nhiều thách thức cho hoạt động nhảy dù và triển khai lực lượng.

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh Anh đang phối hợp với các đối tác quốc tế ứng phó với nguy cơ lây lan virus Hanta liên quan đến tàu du lịch MV Hondius. Các công dân Anh trên tàu đang được hồi hương và theo dõi y tế nghiêm ngặt, dù chưa ghi nhận triệu chứng./.

#quân đội Anh #Tristan da Cunha #virus Hanta #hỗ trợ y tế #chiến dịch đặc biệt #nhảy dù #dịch bệnh Anh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

WHO và Tây Ban Nha phối hợp ứng phó virus Hanta

Ngày 9/5, Tổng Giám đốc WHO cho biết ông đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức chính phủ giám sát việc đưa những người trên tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta lên bờ tại quần đảo Canary.

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Nguyên đơn rút đơn kiện nhựa PET Việt Nam tại EU

PET Europe - nguyên đơn trong vụ việc EU điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa polyethylene terephthalate (PET) có xuất xứ từ Việt Nam đã thông báo rút đơn kiện nộp ngày 9/4/2025.

Ông Peter Magyar, lãnh đạo đảng Tisza, phát biểu trong cuộc họp báo tại Budapest, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Hungary và Ukraine

Ông Péter Magyar tuyên bố sẽ thúc đẩy cải thiện quan hệ với Ukraine, trong đó vấn đề quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine có thể trở thành nội dung trọng tâm sắp tới.