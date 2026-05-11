Mỹ khẳng định đủ năng lực ứng phó ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quan chức y tế hàng đầu của nước Mỹ ngày 10/5 (giờ địa phương) đã bác bỏ những chỉ trích từ các quan chức y tế công cộng khác liên quan đến cách Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xử lý ổ dịch virus Hanta trên một tàu du lịch ở quần đảo Canary (Tây Ban Nha).

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “State of the Union” của CNN, quyền Giám đốc Jay Bhattacharya cho biết CDC hoàn toàn đủ năng lực để xử lý nguy cơ bùng phát virus Hanta có thể lan tới Mỹ, trong bối cảnh 17 hành khách bắt đầu trở về Mỹ sau khi phơi nhiễm với loại virus đã khiến 3 người thiệt mạng trên con tàu du lịch này.

Ông Bhattacharya, người đồng thời là Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), cho biết các cơ quan y tế Mỹ đang phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cùng nhiều đối tác y tế quốc tế khác.

Các quan chức y tế công cộng đã chỉ trích phản ứng của CDC đối với ổ dịch, vốn bắt đầu từ đầu tháng Năm. Mặc dù WHO đã tuyên bố về ổ dịch chỉ vài ngày sau đó, CDC vẫn giữ im lặng, ngay cả khi nhiều hành khách người Mỹ vẫn còn ở trên tàu.

Đợt bùng phát này diễn ra sau khi chính quyền Trump sa thải hàng nghìn nhà khoa học của CDC và các chuyên gia y tế công cộng, bao gồm cả các thành viên của chương trình vệ sinh tàu biển của cơ quan này, vào năm ngoái.

Hiện, đã có 7 công dân Mỹ từng ở trên tàu trở về nhà tại các bang Arizona, Georgia, California, Texas và Virginia. 17 hành khách Mỹ còn lại sẽ được đưa tới Đơn vị Kiểm dịch Quốc gia ở Omaha, bang Nebraska, để được đánh giá mức độ nguy cơ.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz ngày 10/5 nói trên chương trình “This Week” của kênh truyền hình ABC rằng Mỹ đã “phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu.”

Theo nhà ngoại giao này, Mỹ có các nhóm làm việc tại hiện trường và đang chăm sóc các công dân của mình có mặt trên con tàu đó. Họ sẽ được bố trí các chuyến bay hồi hương và sẽ trở lại Nebraska.

Tuy nhiên, ông Bhattacharya phát biểu trên kênh truyền hình CNN rằng mặc dù những hành khách này sẽ được đề nghị ở lại Nebraska, nhưng đây không phải là yêu cầu bắt buộc từ CDC.

Thay vào đó, họ sẽ được tư vấn và, nếu bảo đảm an toàn, sẽ được phép bay về nhà dưới sự giám sát của các cơ quan y tế công cộng cấp bang và địa phương.

Theo ông, CDC không muốn gây hoang mang trong công chúng về vấn đề này và muốn xử lý theo các quy trình dành cho virus Hanta, những quy trình mà trước đây đã thành công trong việc kiểm soát các đợt bùng phát.

Ngày 10/5, các hành khách đã bắt đầu rời khỏi tàu du lịch MV Hondius ngay sau khi con tàu tới ngoài khơi đảo Tenerife của Tây Ban Nha, mở đầu quá trình đưa họ trở về các quốc gia quê nhà.

Nhóm hành khách đầu tiên, đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ cá nhân kín toàn thân, được cách ly nghiêm ngặt với công chúng khi một chiếc thuyền nhỏ đưa họ vào bờ.

Một lều y tế đã được dựng lên để tiếp nhận hành khách trong chiến dịch dự kiến kéo dài 2 ngày tại cảng Granadilla của hòn đảo, với các xe buýt túc trực để đưa họ tới sân bay, nơi các quốc gia đã bố trí các chuyến bay đặc biệt đưa họ về nước.

Chiếc máy bay đầu tiên chở 14 hành khách người Tây Ban Nha đã rời Tenerife để tới thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica García cho biết tất cả hành khách trên tàu hiện vẫn “không có triệu chứng.”

Bà Garcia cho biết hành khách Hà Lan sẽ là nhóm tiếp theo rời tàu sau công dân Tây Ban Nha; chuyến bay của họ cũng sẽ chở hành khách Đức, Bỉ và Hy Lạp, cùng một phần thủy thủ đoàn. Sau đó sẽ đến các hành khách từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh và Mỹ được sơ tán, tiếp theo là 6 người từ “Australia, New Zealand và châu Á”./.

