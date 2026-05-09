Canada phá dỡ ngôi trường sau vụ xả súng gây nhiều thương vong

Chính quyền tỉnh bang British Columbia (Canada) đã quyết định phá dỡ Trường trung học Tumbler Ridge, nơi xảy ra một trong những vụ xả súng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Canada, đồng thời xây dựng một ngôi trường mới tại địa điểm khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, phát biểu với báo giới tại Victoria ngày 7/5, Thủ hiến British Columbia, ông David Eby, cho biết quyết định trên được đưa ra sau quá trình tham vấn giữa Hội đồng giáo dục với các nạn nhân sống sót, thân nhân người thiệt mạng và cộng đồng địa phương.

Ông Eby cho biết ngay sau vụ việc, mức độ lo lắng của học sinh trước khả năng phải quay lại trường cũ là rất rõ ràng. Tại lễ tưởng niệm ngày 13/2, ông từng cam kết không học sinh nào bị buộc phải trở lại ngôi trường này và chính quyền sẽ bố trí địa điểm học tập an toàn.

Vụ xả súng xảy ra ngày 10/2 khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có thủ phạm. Theo thông tin điều tra ban đầu, nữ nghi phạm 18 tuổi đã bắn chết mẹ và em cùng mẹ khác cha tại nhà riêng trước khi tới Trường trung học Tumbler Ridge, sát hại 5 học sinh và một trợ giảng, rồi tự sát.

Sau vụ việc, các phòng học tạm dạng nhà di động đã được đưa tới Tumbler Ridge để duy trì việc học. Một số học sinh trở lại lớp vào cuối tháng 2. Chính quyền cho biết các phòng học tạm hiện nay sẽ được thay thế bằng các nhà di động lớn hơn, có thể tiếp nhận khoảng 25-30 học sinh mỗi phòng, trong thời gian chờ xây dựng trường mới.

Theo Thủ hiến Eby, việc tháo dỡ trường cũ dự kiến bắt đầu trong mùa Hè năm nay. Các cuộc tham vấn cộng đồng và ý kiến chuyên gia sẽ là cơ sở để lựa chọn địa điểm cũng như thiết kế trường mới, với kế hoạch cụ thể dự kiến được công bố vào cuối năm.

Ông Eby cũng cho biết Chính phủ liên bang sẽ cùng tham gia tài trợ cho việc phá dỡ trường cũ và xây dựng trường mới. Theo ông, trong chuyến thăm Tumbler Ridge cùng Thủ tướng Canada và thị trưởng địa phương sau vụ xả súng, Thủ tướng Mark Carney đã cam kết chính phủ sẽ đồng hành trong nỗ lực thay thế ngôi trường này./.

