Virus Hanta: Pháp siết chặt kiểm soát sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên

Chính phủ Pháp đang khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát y tế sau khi phát hiện ca nhiễm virus Hanta đầu tiên tại nước này, liên quan tới ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius, trong bối cảnh giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bệnh có thể còn kéo dài nhiều tuần.

Trước diễn biến trên, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 11/5 đã triệu tập cuộc họp khẩn tại Phủ Thủ tướng với Bộ Y tế, Bộ Nội vụ cùng các chuyên gia dịch tễ học và quan chức phụ trách y tế công cộng để đánh giá nguy cơ lây lan.

Sau cuộc họp, ông Lecornu khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ hiện nay là "cắt đứt chuỗi lây truyền" của virus.

Nhà chức trách Pháp quyết định áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt đối với toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Bộ Y tế Pháp cho biết hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi, chủ yếu là những người từng đi trên 2 chuyến bay từ đảo Sainte-Hélène tới Nam Phi và từ Nam Phi tới Hà Lan - các chặng di chuyển của hành khách trên tàu du lịch trước khi về châu Âu.

Trong số này, 8 công dân Pháp từng ngồi cùng chuyến bay với một bệnh nhân khoảng 15 ngày trước đã được đưa vào diện "cách ly tăng cường" tại bệnh viện, dù hiện chưa xuất hiện triệu chứng.

Một nghị định được Chính phủ Pháp ban hành sáng 11/5 cũng cho phép áp dụng biện pháp cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở chuyên biệt đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, trong khi giới chuyên gia vẫn tranh luận về mức độ kiểm soát cần thiết.

Bác sỹ dịch tễ học Antoine Flahault cho rằng toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần nên được cách ly nghiêm ngặt trong bệnh viện tới 45 ngày để tránh nguy cơ virus "lọt khỏi tầm kiểm soát."

Theo ông, thời gian ủ bệnh kéo dài tới 6 tuần khiến nguy cơ phát sinh các ca bệnh mới tại nhiều nơi trên thế giới vẫn hiện hữu.

Ông Arnaud Fontanet, chuyên gia của Viện Pasteur, cảnh báo dịch bệnh có thể kéo dài do hành khách trên tàu đã di chuyển qua nhiều quốc gia trước khi ổ dịch được phát hiện. Theo ông, không loại trừ khả năng virus tiếp tục xuất hiện tại những nơi không ngờ tới.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng virus Hanta chủng Andes khó có khả năng gây ra một đại dịch tương tự COVID-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định đây "không phải là một đại dịch COVID mới."

Các chuyên gia giải thích chủng Andes chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với người đã có triệu chứng, khác với virus SARS-CoV-2 có thể lây ngay cả trước khi người bệnh phát bệnh.

Giáo sư Brigitte Autran, cựu Chủ tịch Ủy ban giám sát và dự báo rủi ro y tế của Pháp, cho biết khả năng lây lan của virus này thấp hơn nhiều so với coronavirus và các biện pháp cách ly hiện nay được đánh giá là đủ để ngăn dịch lan rộng.

Dù vậy, giới chuyên gia vẫn đặc biệt lo ngại do hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng Andes. Theo ông Fontanet, tỷ lệ tử vong của bệnh rất cao, dao động từ 30-50% tổng số người nhiễm./.

