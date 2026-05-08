Virus Hanta: WHO và CDC đánh giá nguy cơ lây lan ra cộng đồng ở mức thấp

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8/5 khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng từ đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius hiện chỉ “ở mức rất thấp,” đồng thời nhấn mạnh virus này chủ yếu lây lan qua tiếp xúc rất gần.

Phát biểu tại họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn của WHO Christian Lindmeier cho biết đây là loại virus nguy hiểm đối với người đã nhiễm bệnh, song nguy cơ đối với cộng đồng nói chung hiện rất thấp. Ngay cả những người ở cùng khoang với bệnh nhân nhiễm virus trên tàu MV Hondius cũng không phải trường hợp nào cũng bị lây nhiễm.

Đại diện WHO nhấn mạnh virus Hanta không lây lan theo cách tương tự đại dịch COVID-19 trước đây, đồng thời cho biết công tác truy vết vẫn phát huy hiệu quả do virus chủ yếu lây qua tiếp xúc gần.

Trong khi đó, kênh truyền hình ABC News (Mỹ) ngày 7/5 đưa tin Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xếp đợt bùng phát virus Hanta trên tàu MV Hondius ở mức độ khẩn cấp 3, tức mức thấp nhất trong hệ thống phân loại của cơ quan này.

Theo CDC Mỹ, điều này đồng nghĩa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp, dù tình hình vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.

Ổ dịch mới nhất được phát hiện trên du thuyền MV Hondius treo cờ Hà Lan xuất phát từ Ushuaia (Argentina) ngày 1/4 trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới Cape Verde và đã dừng tại nhiều đảo xa trong hành trình.

Con tàu hiện đang trên hành trình tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha với hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn còn ở lại trên tàu.

Tính đến ngày 7/5, WHO xác nhận đã có 5 trong số 8 ca bệnh được ghi nhận trên tàu MV Hondius dương tính với virus Hanta, trong khi 3 trường hợp còn lại là ca nghi nhiễm. Đến nay đã có 3 hành khách tử vong.

Virus Hanta lây nhiễm thông qua chuột và các loài gặm nhấm do tiếp xúc với chất thải hoặc chất nhầy của các loài vật này.

Dù nguy cơ đối với cộng đồng vẫn thấp nhưng theo cảnh báo của WHO, vụ việc cho thấy tầm quan trọng của việc đầu tư nghiên cứu mầm bệnh mới nổi, cũng như tăng cường năng lực xét nghiệm, điều trị và phát triển vaccine nhằm ứng phó các nguy cơ y tế toàn cầu trong tương lai.

Trong khi đó, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 8/5 xác nhận có 2 công dân nước này nhiễm virus Hanta, trong khi một trường hợp khác nghi nhiễm tại đảo Tristan da Cunha thuộc Nam Đại Tây Dương.

Cũng theo cơ quan trên, hiện chưa có công dân Anh nào trên tàu MV Hondius xuất hiện triệu chứng bệnh, song tất cả các hành khách và thành viên thủy thủ đoàn mang quốc tịch Anh sẽ được yêu cầu cách ly 45 ngày sau khi trở về nước.

Ngoài ra, UKHSA còn cho biết đã xác định được 7 công dân Anh rời tàu xuống đảo Saint Helena ở Nam Đại Tây Dương hôm 24/4. Trong số này, 2 người đã trở về Anh và đang cách ly tại nhà, song hiện chưa ghi nhận triệu chứng nhiễm bệnh.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận một tiếp viên của hãng hàng không KLM (Hà Lan), người từng tiếp xúc với nữ hành khách nghi nhiễm virus Hanta, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus.

Theo hãng hàng không KLM, nữ hành khách nói trên mang quốc tịch Hà Lan và đã được đưa khỏi chuyến bay từ thành phố Johannesburg (Nam Phi) tới Hà Lan hôm 25/4 do tình trạng sức khỏe không bảo đảm và hôm sau người này đã tử vong tại Nam Phi. Đây là vợ của nam hành khách đầu tiên tử vong trong đợt bùng phát dịch trên tàu MV Hondius.

Còn tại Trung Quốc, phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết nước này chưa ghi nhận ca nhiễm virus Andes nào.

Andes là một biến thể thuộc nhóm virus Hanta liên quan đến vụ việc trên tàu MV Hondius. Cơ quan này đánh giá nguy cơ bùng phát dịch trong nước hiện ở mức thấp nhưng vẫn khuyến cáo người dân và cơ quan y tế duy trì cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi tiếp xúc với loài gặm nhấm hoặc sau khi đi vào các khu vực hoang dã.

Theo giới chức y tế Trung Quốc, các biện pháp phòng ngừa tập trung vào giảm tiếp xúc với loài gặm nhấm, giữ vệ sinh nhà cửa và nơi làm việc, dọn dẹp đồ đạc thừa, tránh tiếp xúc trực tiếp với chuột và chất thải của chúng.

Khi cắm trại ngoài trời, làm việc trên đồng ruộng, trong rừng, công trường, hay vào các khu vực lâu ngày không có người ở, cũng cần tránh tiếp xúc với động vật hoang dã và các chất bài tiết; đồng thời tiến hành khử trùng.

Theo cảnh báo sức khỏe của CDC Trung Quốc, virus Hanta là nhóm virus chủ yếu lây truyền qua loài gặm nhấm. Có hơn 20 loại virus Hanta gây bệnh và mỗi loại có các biểu hiện lâm sàng khác nhau, nhưng chủ yếu bao gồm sốt xuất huyết, kèm hội chứng thận và hội chứng phổi do virus Hanta.

Để chuẩn bị cho việc tiếp nhận số hành khách và thủy thủ đang trên tàu MV Hondius, giới chức Tây Ban Nha đang lên kế hoạch rất kỹ và sẽ triển khai công tác sơ tán cũng như kiểm tra y tế một cách thận trọng. Dự kiến, tàu sẽ cập bến trên đảo Tenerife trong ngày 9 hoặc 10/5.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ điều máy bay tới quần đảo Canary để đưa 17 công dân hồi hương, trong khi Anh cũng dự kiến thuê máy bay sơ tán công dân của mình./.

