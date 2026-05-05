Tây Ban Nha chưa quyết định nơi cập cảng tàu có ca nhiễm virus Hanta

Ngày 5/5, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết chưa đưa ra quyết định về việc cho phép tàu du lịch có các ca nhiễm virus Hanta cập cảng, trong khi chờ phân tích đầy đủ dữ liệu dịch tễ học. Hanta là loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Bộ Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên các dữ liệu thu thập được từ con tàu đang kẹt lại ngoài khơi Cape Verde.

Cơ quan này cho biết sẽ xác định cảng phù hợp nhất khi có đủ cơ sở dịch tễ, đồng thời khẳng định đã thông báo lập trường với Tổ chức Y tế thế giới (WTO).

Trước đó, bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc phụ trách công tác ứng phó dịch bệnh và đại dịch của WHO, cho biết con tàu dự kiến sẽ hướng tới Quần đảo Canary.

Tuy nhiên, giới chức quần đảo này cho rằng con tàu nên đi thẳng tới đất liền Tây Ban Nha - nơi có nhiều nguồn lực hơn để xử lý tình huống.

Ông nhấn mạnh mọi quyết định cần được đưa ra “với đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cao nhất”.

Theo thông báo của WHO, tính đến ngày 4/5, tổng cộng 7 ca bệnh đã được ghi nhận, gồm 2 ca xác nhận bằng xét nghiệm và 5 ca nghi nhiễm. Trong số này có 3 người tử vong, 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ. Hiện 3 người đã rời tàu, trong khi 4 người vẫn còn trên tàu.

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch, WHO đang phối hợp với các quốc gia và đối tác để tăng cường giám sát dịch tễ, năng lực xét nghiệm, truyền thông rủi ro và phát hiện sớm ca bệnh.

Các biện pháp ứng phó bao gồm chăm sóc bệnh nhân, kiểm soát lây nhiễm và truy vết tiếp xúc./.

